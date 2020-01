FF7 Remake, Dying Light 2 & Co. | Wie findet ihr es, dass so viele Spiele verschoben werden?

Eine Meldung jagt derzeit die andere: Ende letzten Jahres wurde bekannt, dass sich The Last of Us 2 im Release um ein paar Monate verschiebt, kurze Zeit später verkündete Ubisoft ebenfalls die Verschiebung mehrerer Top-Titel. Bei Fans sorgte das für gemischte Gefühle, da die Spiele teils lange ersehnt werden. Die von den Unternehmen angegebenen Gründe aber, die sich größtenteils decken, rufen eher verständnisvolle Reaktionen hervor. Der Grundtenor: Sollen sie lieber länger daran arbeiten und dafür fertige Spiele herausbringen. Denn zunehmend sind Spieler davon genervt, wenn Vollpreistitel zum Release fehlerhaft oder schlicht unfertig sind.

Final Fantasy 7 Remake und Dying Light 2 sind schon verschoben worden.

Nun nimmt die „Delay-Seaon“ weiter an Fahrt auf: Final Fantasy 7 Remake wird in den April geschoben, Marvel’s Avengers zum Jahresende. Cyberpunk 2077 verspätet sich um fünf Monate, der Multiplayer-Modus kommt wohl erst in zwei Jahren. Und als wäre das nicht genug, meldet sich nun auch Techland bei Twitter, um zu verkünden, dass sich Dying Light 2 ebenso auf unbestimmte Zeit verschiebt. Diese Menge an vertagten Veröffentlichungen bringt den Kauf-Kalender des einen oder anderen Gamers sicher durcheinander. Deswegen würden wir gern von euch wissen, wie ihr nach diesen Meldungen denn zur „Delay-Season“ steht: Seid ihr immer noch der Ansicht, dass „gut Ding Weile haben will“, oder bekommt ihr eher Langeweile, wenn nicht bald einer der Blockbuster erscheint, auf die ihr schon lange wartet?

Klickt hier auf unsere Umfrage, um eure Meinung zu den Verschiebungen abzugeben und zu sehen, wie andere Spieler sich entschieden haben!

Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es um Release-Termine geht, hoffen aber natürlich, dass nicht das komplette Frühjahr freigeräumt wird. Umso dichter wird es dann nämlich gegen Ende des Jahres.