Bioshock 4 | Neue Hinweise auf eine offene Spielwelt

Ein ausgeschriebenes Stellenangebot legt die Vermutung nahe, dass sich BioShock 4 zumindest stellenweise von den weitläufigen Schlauchleveln der Vorgänger verabschiedet und stattdessen eine offene Spielwelt bietet.

Auch wenn die Level weitläufig wirken — BioShock ist nicht für eine offene Spielwelt bekannt.

Es sind Neuigkeiten, auf die BioShock-Fans wohl lange gewartet haben: Nach monatelangen Gerüchten und unscharfen Hinweisen gibt es nun gleich zwei spannende Meldungen auf einen Schlag. Zum einen bestätigt Entwicklerteam Cloud Chamber in einer Stellenausschreibung, dass sie tatsächlich am nächsten BioShock-Spiel arbeiten. Zum anderen lässt die Stellenausschreibung selbst vermuten, dass BioShock 4 erstmals in der Spielereihe offene Spielabschnitte bieten wird.

Genauer geht es um die Ausschreibung der vakanten Stelle eines "Lead World Designer". In der Jobbeschreibung des Entwicklerteams steht unter anderem:

"Der Lead World Designer wird ein Team dabei anführen, eine vielschichtige, dynamische Welt zum Leben zu erwecken. Sie werden für Design und Struktur dieser Welt mitverantwortlich sein und bis ins Detail mitbestimmen, wie diese Welt mit erinnerungswürdigen Erfahrungen bestückt werden soll, die die Hauptgeschichte des Spiels vervollständigen."

Auf Reddit wird die Aussicht auf eine zumindest stellenweise offene Spielwelt kontrovers diskutiert. Einige geben sich als große Fans der klassischen BioShock-Schlauchlevel zu erkennen, die spielerische Freiheit liebend gern gegen einen durchinszenierten Level eintauschen. Andere hingegen sind neugierig auf mögliche Nebenquests und die Abenteuer, die am Wegesrand von BioShock 4 auf die Spieler warten könnten.

Trotz der Hinweise in der Stellenausschreibung sind natürlich alle Neuigkeiten zu BioShock 4 mit einer großen Portion Skepsis zu genießen. Dass ein neues BioShock entwickelt wird, steht wohl fest — wie aber genau es aussehen wird, erfahren wir mit absoluter Sicherheit erst in der Zukunft.