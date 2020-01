Temtem | Das "Pokémon-MMO", das ihr euch seit Jahren gewünscht habt

Ein “Pokémon“ in dem ihr online mit euren Freunden umherstreifen könnt und nicht zwingend eine Konsole aus dem Hause Nintendo besitzen müsst? Ja richtig gelesen, ein neues MMORPG macht dem beliebten Rollenspiel jetzt vielleicht Konkurrenz.

Temtem erinnert stark an Pokémon, hat aber einige coole Vorteile.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: RPG, Adventure

• Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Switch

• Weitere Artikel: Temtem | Das "Pokémon" für Konsole und PC

Eine Pokémon-Alternative, die besser ist als das Original?

Das Spiel Temtem ist frisch in die Beta auf Steam gestartet und kann ab jetzt auf dem PC gespielt werden. Das MMORPG erinnert stark an die beliebte Pokémon-Franchise und könnte dem etablierten Rollenspiel vielleicht Konkurrenz machen. Auf YouTube ist nun auch ein beeindruckender Trailer im Anime-Stil veröffentlicht worden, der Lust auf mehr macht:

Besonders Spieler, die sich ein ähnliches Game wie Pokémon für den PC wünschen, dürfte Temtem eine passende Alternative sein. Was das Rollenspiel auch vom Taschenmonster-Konkurrent abhebt, ist die Möglichkeit, online mit euren Freunden in einer offenen Welt zu zocken.

In Temtem kämpft ihr mit zwei Monstern gleichzeitig, was euch coole Kombos und vielfältigere Kampfaktionen ermöglicht. Der offizielle Release für die Plattformen PS4, Xbox One und Switch ist für 2021 geplant.

Welcher Spiel-Typ seid ihr?

Temtem scheint um die gewünschten Komponenten erweitert worden zu sein, die Spieler bei Pokémon bisher vermissen. Werdet ihr der Alternative eine Chance geben? Und wie findet ihr das MMORPG? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!