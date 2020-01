Alle Fans von Point-and-Click-Abenteuern aufgepasst: Für kurze Zeit gibt es im Microsoft Store die komplette „Deponia Collection“ für nur 13,99 Euro für Xbox One besonders günstig im Angebot.

► Deponia Collection im Microsoft Store ansehen

Wer schon seit Ewigkeiten auf ein klassisches Point-and-Click-Adventure auf der Xbox One zum kleinen Preis gewartet hat, hat nun seine Chance: Noch 6 Tage könnt ihr die „Deponia Collection“ für 13,99 Euro statt 39,99 Euro im Microsoft Store kaufen!

Fans von „Simon the Sorcerer“ oder „Monkey Island“ werden den Namen Daedalic Entertainment sicher schon einmal gehört haben. Der deutsche Entwickler ist vor allem durch Adventure-Games wie „Edna bricht aus“ oder „A New Beginning“ bekannt geworden. „Deponia“ ist ein weiterer Teil im bekannten Stil, der die Geschichte von „Rufus“ erzählt. Er träumt davon, dem Müllplaneten zu entfliehen und in die schwebende Stadt „Elysium“ zu gelangen.

In der Sammlung sind folgende Teile enthalten:

Deponia

Chaos auf Deponia

Goodbye Deponia

Deponia Doomsday

Da die Adventure-Serie insgesamt auch nur 4 Teile umfasst, könnt ihr mit dem Bundle die gesamte Story ohne Lücken durchspielen. Solltet ihr an einer Stelle steckenbleiben oder die Übersicht verlieren, helfen wir euch mit einer Komplettlösung zu Deponia Schritt für Schritt weiter.