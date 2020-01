No Man's Sky | Fan baut Strategiespielklassiker im All nach

Mit Hilfe eines Grafikprogramms hat ein Fan nun in der Welt von No Man's Sky eine Hommage an den Strategiespielklassiker Command & Conquer: Red Alert 2 gebaut. Die Community reagiert begeistert.

Diese Perspektive sind wir in No Man's Sky gewohnt.

Es ist eine ungewohnte Perspektive, die der Reddit-User charliembbanks da auf die Welt von No Man's Sky eröffnet: Wo normalerweise Planeten aus der Ego- oder Third-Person-Persptive erkundet werden, blicken wir nun in klassischer Strategiespiel-Perspektive auf eine Reihe von Gebäuden, die fremdartig wirken. Fans des Strategie-Genres wissen allerdings spätestens mit Blick auf das unverwechselbare Baumenü auf der rechten Bildschirmseite, worauf sie hier schauen: Eine liebevoll umgesetzte Hommage an den Klassiker Command & Conquer: Alarmstufe Rot 2 aus dem Jahr 2000.

In seinem Reddit-Thread erklärt charliembbanks, wie er diese Hommage angefertigt hat:

"Ich habe einfach ein bisschen rumprobiert. Die Gebäude habe ich mit Blender erstellt und dann ins Spiel importiert. Alle Gebäudeteile stammen aus der Vanilla-Version des Spiels, Mods sind also nicht nötig. Ich positionierte die Kamera weit oben mit einer geringen Sichtweite, um den Miniatur-Look hinzukriegen. Dann habe ich einen Kameraschwenk aufgenommen und ein selbstgebautes Interface draufgepackt. dass die Stile von Red Alert und No Man's Sky kombiniert."

Das Ergebnis regt die NMS-Community zum Fantasieren an: Viele Reddit-User zeigen sich begeistert und äußern ihren Wunsch, einen kompletten Spin-Off von No Man's Sky in die Hände zu kriegen, der die Hommage von charliembbanks zu einem eigenen Spiel im NMS-Universum macht. Während das wohl eher unwahrscheinlich ist, könnte es allerdings durchaus passieren, dass in den nächsten Wochen eine spielbare Mod auf Steam landet, die Alarmstufe Rot 2 im Weltraum von Hello Games ansiedelt. Augen offen haltet lohnt sich also.