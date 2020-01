PlayStation 5 | "For the Players" gibt es in der Next-Gen wohl nicht mehr

Offenbar will Sony mit der neuen Konsolen-Generationen auch eine neue Botschaft an die Spieler verbreiten. Der bekannte Slogan “For the Players“ scheint spätestens mit Release der PlayStation 5 Geschichte zu sein.

Mit diesem Slogan präsentierte Sony PlayStation sich bisher seinen Spielern.

PlayStation erhält vor PS5-Release vermutlich neuen Slogan

Seit langer Zeit ziert der Slogan “For the Players“ die Werbeauftritte der PlayStation 4 von Sony. In der Vergangenheit präsentierte der Konsolenhersteller bereits einen neuen Spruch in Werbevideos: It‘s time to play.

Allerdings fungierte dieser Spruch damit noch nicht als neues Aushängeschild der Marke. Eine geänderte Beschreibung im offiziellen Twitter-Profil von PlayStation Europe, lässt aber vermuten, dass Sony Pläne in diese Richtung für die PlayStation 5 hat:

Ist die geänderte Beschreibung auch gleichzeitig der neue Slogan der Marke?

Bei solchen Änderungen könnte es sich eventuell sogar um Vorbereitungen für eine kommende Ankündigung bezüglich der PlayStation 5 handeln. Eine erfolgreiche Markenstrategie geht auch mit einem übergeordneten Slogan einher. Nachdem vor kurzem bereits das Logo der PS5 veröffentlicht wurde, ist dies eventuell ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Veröffentlichung der neuen Konsole. Jüngste Annahmen gehen von einer Vorstellung der Konsole im Februar aus. Dass der Slogan ein weiterer Hinweis auf eine baldige Enthüllung der PS5 sein könnte, bleibt aber weiterhin rein spekulativ. Eventuell ist es auch nur eine simple Änderung in einer Profilbeschreibung.

Sicher ist aber, dass keine Ankündigung zur kommenden Konsole im Rahmen der E3 2020 stattfinden wird, denn Sony hatte bekannt gegeben, dass sie dort zum zweiten Mal in Folge keine eigene Pressekonferenz abhalten werden.

Ob Sony nun wirklich einen neuen Slogan mit der “Next Gen“-Konsole einführen möchte und ob dieser ein Hinweis auf weitere Enthüllungen ist, wird die Zukunft zeigen. Wie würdet ihr den neuen Slogan finden? Berichtet uns gerne davon in den Kommentaren.