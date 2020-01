The Last of Us 2 | Doch kein PlayStation-Exklusivspiel mehr?

Könnte mit The Last of Us 2 eines der letzten bislang bestätigten PS4-Exklusivspiele auch für PC erscheinen? Ein von Naughty Dog veröffentlichtes Stellenangebot gibt Grund zu der Annahme.

The Last of Us 2 soll am 29. Mai für PS4 erscheinen.

The Last of Us 2 auch für PC?

Naughty Dog hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, die darauf schließen lassen könnte, dass The Last of Us 2 auch eine PC-Umsetzung erhält. In der Jobanzeige wird explizit nach einem Programmierer gesucht, der über Kenntnisse von Programmierschnittstellen wie DirectX 12 und Vulkan verfügt. Zudem wäre ein „gründliches Verständnis der aktuellen GPU-Architekturen“ (darunter AMD GCN und Nvidia CUDA) von Vorteil.

Das Interessante daran: Sowohl Sonys PlayStation 5, als auch Microsofts Xbox Series X verwenden einen AMD-Grafikchip. Nvidia-GPUs finden hingegen häufig in PCs Verwendung. Abseits davon ist in der Stellenausschreibung von „Programmiererfahrung mit Konsole oder PC“ die Rede.

Dass ein Sony-exklusives Flaggschiff wie The Last of Us 2 für den PC veröffentlicht werden soll, lässt aber - trotz der eben genannten Hinweise - Zweifel zu. Zwar tauchten jüngst Gerüchte darüber auf, dass auch Horizon: Zero Dawn für den PC erscheinen soll, aber das Action-Adventure rund um die Jägerin Aloy hat immerhin bereits einige Jahre auf dem Buckel – außerdem wurde auch hier die PC-Portierung noch nicht offiziell bestätigt.

Eine Stellenanzeige von Naughty Dog lässt Fans hoffen, dass The Last of Us 2 neben PlayStation 4 auch für PC erscheint. Ob da etwas dran ist, wird die Zeit zeigen. Bislang hat Entwicklerstudio Naughty Dog jedenfalls noch keine Stellungnahme dazu abgegeben.