Skyrim | Fan baut berühmte Festung in Minecraft detailgetreu nach

Ein Skyrim-Spieler hat seiner Leidenschaft zu Bethesdas Rollenspiel nun auf besonderem Wege Ausdruck verliehen: In Minecraft baute er die Drachenfeste aus Skyrim nach. Die Community ist begeistert.

Skyrim-Nachbauten in Minecraft sind nichts Neues und tauchten kurz nach Release des Rollenspiels im Netz auf.

Die Drachenfeste ist wohl einer der prominentesten Orte in der Welt von Skyrim. Hoch über der Stadt Weißlauf thronend, ist es diese Festung, die für die meisten Spieler den ersten Kontakt mit einer größeren Siedlung darstellt. Entsprechend eindrucksvoll erhebt sich die Anlage auf einem Berg, zu dessen Füßen die verwinkelten Straßen und Gassen von Weißlauf liegen.

Der Reddit-User InflamdProstate war von diesem Anblick offenbar so beeindruckt, dass er in stundenlanger Kleinstarbeit die Drachenfeste in Minecraft nachbaute. Ein Kameraschwenk um das Gebäude lässt erahnen, wie aufwändig dieser Nachbau für den Fan gewesen sein muss.

In den Kommentaren zeigen sich andere Spieler beeindruckt und wünschen sich weitere Nachbauten im Minecraft-Format. Hier verrät der Architekt auch, wie viel Zeit in den Nachbau geflossen ist: Stolze 13 Stunden. Zwar gibt es schon seit Jahren eine Bau-Community, die berühmte Orte von Skyrim in Minecraft nachstellt, doch so eindrucksvoll wie die Klötzchen-Drachenfeste sind nur wenige dieser Werke.