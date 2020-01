Silent Hill | Möglicherweise gleich mehrere Horrorspiele in Arbeit

Fans des beliebten Horror-Franchises Silent Hill dürfen sich freuen: Möglicherweise sind aktuell gleich mehrere Serienteile in Arbeit. Ein Insider, der in der Branche als verlässlich gilt, gab den entscheidenden Tipp.

Das letzte offizielle Spiel aus dem "Silent Hill"-Universum war die Demo PT.

Offenbar dürfen sich Freunde des Kultfranchises Silent Hill dieses Jahr auf mindestens eine neue Ankündigung freuen. Wie das Fachmagazin Rely On Horror berichtet, behauptet ein angeblicher Brancheninsider, dass Konami vor einiger Zeit Pitches für "Silent Hill"-Spiele angefragt hat — und mit ausreichend Budget nun möglicherweise einige neue Titel in Entwicklung sein könnten.

franchise, the other an episodic TellTale/Until Dawn-style game to go alongside the reboot. I don't know anything more than that though, but I sure do hope Konami's given it the appropriate budget and found the right developer to make those games succeed.