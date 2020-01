Gaming-Deutschland 2019 | Diese 20 Games haben die Deutschen am meisten gekauft

Der Branchenverband game hat in einer Pressemitteilung die Rangliste der Spiele veröffentlicht, die sich im Jahr 2019 in Deutschland am besten verkauft haben. Die Spitzenpositionen werden euch kaum überraschen. Ein paar andere vielleicht schon.

Call of Duty: Modern Warfare aus 2019.

Jedes Jahr ermittelt die GfK, das größte deutsche Marktforschungsinstitut, Daten zur Entwicklung der Videospielbranche in Deutschland. In einer aktuellen Pressemitteilung des deutschen Branchenverbandes game werden die Ergebnisse der Erhebung zum Thema Verkaufszahlen beleuchtet. Genauer gesagt: Der Verband präsentiert darin die 20 in Deutschland meistverkauften Spiele des Jahres 2019.

Top 20 Games 2019: Diese Spiele haben sich in Deutschland am meisten verkauft

Wenig überraschend wird die Top 20 angeführt von der Fußballsimulation FIFA 20. Die Traditionsreihe spricht jedes Jahr aufs Neue Core- sowie Gelegenheitsspieler an und kann damit riesige Absätze verzeichnen. Durch den In-Game-Verkauf von FIFA Points beschert FIFA 20 Publisher EA einen regelrechten Geldsegen. Im Vorjahr konnte sich FIFA 19 bereits Platz 1 der Liste sichern.

Auf Platz 2 der in Deutschland meistverkauften Spiele 2019 befindet sich Call of Duty: Modern Warfare. Das Spiel punktet beim Publikum mit einer Kampagne, die viele Spieler als packend empfinden und einem umfangreichen Multiplayer. Zwar wird dieser von Bugs und anderen Problemen nicht verschont – bei einem Großteil der Spieler, und auch der Presse, kommt Modern Warfare aber gut an, wodurch sich die vielen Verkäufe erklären.

Platz 3 und 4 werden von den beliebten Switch-Spielen Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros. U Deluxe belegt. Das schon ein wenig ältere Mario Kart 8 ist wohl ein absoluter Dauerbrenner und zieht deutsche Spieler auch noch Jahre nach Release an. Die Plätze 5 bis 20 könnt ihr hier in der vollständigen Auflistung sehen:

Die Top-Spiele des Jahres 2019. Quelle: game.

Es sei dazu gesagt, dass sich die Zahlen, auf denen die Ränge basieren, aus den Verkäufen physischer Versionen der Spiele ergeben. Es ist also möglich, dass sich die Rangplätze bei Miteinbezug der digitalen Verkäufe, die jedes Jahr wichtiger werden, noch etwas unterscheiden könnten.

Im Großen und Ganzen würden aber vermutlich dieselben Spiele in der Top 20 landen. Gewertet wurden im Übrigen plattformübergreifend alle Systeme inklusive der PC-Spiele. Am PC wird es wahrscheinlich die größten Abweichungen geben, da hier durch Steam, den Epic Games Store und andere digitale Shops der Kauf nicht-physischer Versionen noch attraktiver ist.