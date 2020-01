CoD: Modern Warfare | Patch bringt langersehntes Feature ins Spiel

Entwickler Infinity Ward hört auf die Fans: Der nächste Patch für Call of Duty: Modern Warfare bringt endlich mehr Loadout ins Spiel. Und eine Armbrust.

Mehr Waffen-Loadouts wollten die Fans, nun bekommen sie sie in Call of Duty: Modern Warfare.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Shooter

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 25. Oktober 2019



Die erste Saison von Call of Duty: Modern Warfare neigt sich zwar dem Ende, aber noch ist mit Updates nicht Schluss. Stattdessen haben die Entwickler von Infinity Ward für das Finale der laufenden Saison noch zwei Überraschungen parat.

Schon wenige Wochen nach dem Release des Shooters haben Fans nach einem ganz bestimmten Feature gefragt: Mehr Waffen-Loadouts. Bislang lassen sich lediglich fünf Ausrüstungen zusammenstellen, danach ist bereits Schluss. Die Entwickler haben jedoch Besserung angekündigt und liefern nun, wie Community Managerin Ashton Williams via Twitter verlauten lässt:

Update tomorrow. Includes the new Crossbow weapon, available through a challenge. 5 additional loadout slots. Fix for player collision. Full patch notes coming tomorrow. 🥂