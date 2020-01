Square Enix hat einen neuen "Kingdom Hearts"-Ableger angekündigt, dessen Arbeitstitel bislang auf "Project Xehanort" hört. Erscheinen soll das Spiel bereits im Frühjahr 2020 für iOS, Android und Amazon.

Auf Twitter hat Square Enix mit "Project Xehanort" ein neues Spiel im "Kingdom Hearts"-Universum angekündigt. Bei dem Titel handelt es sich aber lediglich um den vorläufigen Projektnamen. Mit einer "Guess the Name"-Kampagne möchte der Hersteller und Entwickler interessierte Spieler dazu anregen, den echten Titel des Spiels zu erraten:

Welcome to the official Twitter page for "Project Xehanort", an all-new KINGDOM HEARTS experience planned for Spring 2020!



Read about our "Guess the Name" Twitter campaign on the Project Xehanort website: https://t.co/G8NEwhmS2Y pic.twitter.com/S5cWIyCdJN