The Witcher | Netflix kündigt Anime-Film Nightmare of the Wolf an

Netflix hat noch nicht genug von The Witcher. Nach ersten Gerüchten bestätigt der Streaming-Anbieter, dass auch an einem Anime-Film namens Nightmare of the Wolf gearbeitet wird.

Ob Schauspieler Henry Cavill Hexer Geralt im kommenden Anime seine Stimme leihen wird, ist noch ungeklärt.

Der Streaming-Service Netflix ist auf den Geschmack von The Witcher gekommen. Nachdem die erste Staffel basierend auf den Romanen des Autors Andrzej Sapkowski mehr als erfolgreich gestartet ist, soll es in Zukunft noch mehr Erzählungen aus dem Universum geben. Neben einer zweiten Staffel lässt Netflix außerdem an einem Anime arbeiten.

Von den Machern von Legend of Korra

Am Mittwoch-Morgen war es noch ein Gerücht: Angeblich soll sich mit The Witcher: Nightmare of the Wolf ein Anime-Film in Arbeit befinden. Wenige Stunden später hat Netflix das Gerücht aufgeschnappt und das Projekt offiziell via Twitter bestätigt.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

"Die Gerüchte sind wahr: eine neue Witcher-Geschichte ist in Arbeit. Der Anime Film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, bringt euch zurück zu einer neuen Gefahr, die den Kontinent bedroht."

Verantwortlich für den Ableger ist zum einen Beau DeMayo, der bereits die dritte Folge "Verrätermond" für die erste Staffel der Serie geschrieben hat, und Showrunnerin Lauren Hissrich. Für die visuelle Umsetzung hat Netflix das südkoreanische Animationsstudio Mir verpflichtet, die unter anderem für die Nickelodeon-Serie The Legend of Korra bekannt sind.

Weitere Details sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch zu einem etwaigen Erscheinungstermin hat sich Netflix nicht geäußert.

Ob The Witcher: Nightmare of the Wolf also die Wartezeit zwischen der ersten und zweiten Staffel der Serie schließen soll oder deutlich später erscheint, bleibt demnach abzuwarten. Auf jeden Fall zeigt sich, dass Netflix Vertrauen in die Marke hat und sie nicht so schnell aufgeben möchte.