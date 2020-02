Releases | Zombie Army 4, Der Dunkle Kristall und mehr in dieser Woche

Fans von Zombies oder einer ganz bestimmten Netflix-Serie erhalten in dieser Woche Grund zum Geldbeutel zu greifen. Ansonsten beginnt der Februar verhältnismäßig ruhig.

Dawn of Fear | 3. Februar

PS4

Mit Dawn of Fear will das junge Entwicklerstudio Brok3nsite klassischen Survival-Horror in der Art von Resident Evil oder Silent Hill auf die PlayStation 4 bringen. Als Protagonist Alex begebt ihr euch nach Hause und müsst feststellen, dass ausgerechnet die eigene Stiefmutter dunkle Magie angewendet und schreckliche Kreaturen in die Welt geholt hat. Nun ist es eure Aufgabe, diese wieder zu verjagen.

Dawn of Fear will den Horror der alten Schule wiederbeleben:

Dawn of Fear versteht sich als Survival-Horror aus der "Third Person"-Perspektive und bietet wie frühere "Resident Evil"-Spiele feste Kamera-Einstellungen. Zudem müsst ihr stetig euer Inventar im Auge behalten und Ressourcen gut einteilen. Das Horrorspiel ist Teil der PlayStation Talents Initiative aus Spanien, bei der Sony jungen Entwicklern entsprechende Hardware und Räume gestellt hat.

Zombie Army 4: Dead War | 4. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Einst als Ableger der "Sniper Elite"-Reihe gestartet, hat sich Zombie Army von Rebellion mittlerweile als eigene Marke etabliert. Mit Zombie Army 4: Dead War steht nun der nächste Serienteil des Shooters vor der Tür, bei dem es erneut im Koop-Modus gegen hunderte von Nazi-Zombies geht. Dabei sprechen die Entwickler von einer alternativen Geschichte der Zombie Army Trilogy, die euch an zahlreiche neue Orte führt, unter anderem in einen Zombie-Zoo.

Es darf wieder actionreich auf Zombies geschossen werden:

Neben neuen Gegner-Arten, Waffen und einem umfassenden Fortschrittssystem versprechen die Entwickler zudem die Rückkehr der Zeitlupen-Kill-Kamera. Darüber hinaus erwarten euch wie gewohnt riesige Zombie-Horden, die ihr mit bis zu drei Freunden auf Kimme und Korn nehmen könnt.

Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands | 4. Februar

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Auf Netflix läuft Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands schon seit August 2019, nun folgt eine Videospielumsetzung der Fantasy-Serie. In Form eines Strategiespiels sollt ihr dabei die Ereignisse der Serie nachspielen können und trefft somit auf bekannte Charaktere, Geschichten und Schauplätze. Darüber hinaus werden aber auch bislang unbekannte Ecken abgebildet und liefern mehr Hintergrundwissen zur Fantasy-Welt Thra.

Die Netflix-Serie wird zum Videospiel:

Spielerisch erwartet euch auf dem PC, der PlayStation 4, der Xbox One und Nintendo Switch ein taktisches Rundenstrategiespiel. Die Kampagne, so heißt es von den Entwicklern, besteht aus über 80 Kämpfen, die zudem dynamische Elemente bieten sollen. Zu guter Letzt wird es von Haus aus einen "New Game Plus"-Modus geben.

Kunai | 6. Februar

PC / Switch

Die Geschichte von Kunai beginnt tragisch: Die böse künstliche Intelligenz Lemonkus hat das menschliche Leben nahezu vollständig ausgelöscht und Roboter ziehen über die Erde hinweg. Die Seele des uralten Kriegers Tabby schafft es jedoch, einen Tablet-Roboter für sich zu beanspruchen und beginnt seine eigene Revolution. Diese gestaltet sich als schnelles Metroidvania, bei dem ihr auf die Stärken von Ninja-Parcours-Fähigkeiten setzen könnt.

Ein Mix aus Ninja-Tablet-Roboter und Metroidvania:

Wie in anderen Metroidvania-Spielen beginnt ihr dabei relativ schwach und lernt nach und nach bessere und stärkere Fähigkeiten anzuwenden. Dadurch gelangt ihr anschließend auch in Gebiete, zu denen ihr vorher keinen Zugang hattet. Hin und wieder trefft ihr auf eurer Reise außerdem freundliche Roboter, die euch auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen.

Horror-Gefühle auf der PlayStation, rundenbasierte Multiplattform-Strategie, ein Metroidvania mit einem Tablet-Roboter oder doch riesige Zombie-Armeen bekämpfen: Wie fällt für euch der Start in den Februar 2020 aus?