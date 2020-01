Pokémon auf Netflix | Das Remake eines Meilensteins kommt bald

Bisher wurde dem deutschen Publikum das Remake von Pokémon: Mewtu schlägt zurück vorenthalten. Dank des Streaming-Dienstes Netflix ändert sich das bald. Alle Infos zur Netflix-Premiere der Neuauflage.

Pokémon: Mewtu schlägt zurück - Evolution.

Als in Deutschland Ende der 90er das Pokémon-Fieber ausgebrochen ist, zog ein Film Kinder, Jugendliche und Familien in Massen in die Kinos: Pokémon: Mewtu schlägt zurück. Der Film knüpfte inhaltliche an die Anime-Serie an, die zu dieser Zeit bereits erfolgreich im deutschen Fernsehen lief und markierte den nächsten großen Schritt in der Entwicklung Pokémons vom temporären Hype hin zu einem immerwährenden Phänomen und einer der beliebtesten Unterhaltungs-Franchises der Welt.

Mittlerweile sind über 20 Jahre vergangen und Pokémon brachte neben weiteren Spiele-Editionen und Anime-Umsetzungen in Film- und Serienform nahezu endlose Adaptionen hervor: Mobile-Games, jedwedes Merchandise, Fan-Events – sucht es euch aus. Kann man ein Preisschild dran machen, gibt es eine Pokémon-Variante davon. Nach all dieser Zeit habt ihr nun bald die Möglichkeit, den Anfängen des Ganzen einen erneuten Besuch abzustatten.

Pokémon auf Netflix: Remake kommt im Februar

Und zwar mit der Neuauflage von Pokémon: Mewtu schlägt zurück. Der Animationsfilm mit dem Zusatztitel „Evolution“ wurde vollständig in CGI umgesetzt, entspricht inhaltlich aber nach wie vor den Geschehnissen des Films aus 1998. Auf dem asiatischen Markt erschien er im Sommer 2019 durch den Vertrieb Toho Co. Ltd. In Japan und Korea war der Film im Kino zu sehen, dem Rest der Welt bisher weitgehend vorenthalten.

Wie Netflix und die Pokémon Company bei Twitter verkünden, soll der Animationsfilm pünktlich zum Pokémon Day 2020, also ab 27. Februar, auf der Streamingplattform verfügbar werden. Ab dann könnt ihr Ash, Misty und Rocko in neuer Optik dabei zuschauen, wie sie die Pläne von Team Rocket vereiteln wollen, das erste künstlich geschaffene Pokémon auf die Welt loszulassen. Wer den Film damals gesehen hat, kann sich sicher noch eindrucksvoll daran erinnern.

Der Pokémon-Film als Neuauflage auf Netflix – ist das für euch ein „hui“, weil ihr euch freut, die Story in neuer Optik nochmal erleben zu können oder eher ein „pfui“, weil ihr mit dem neuen Gewand des Films nichts anfangen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!