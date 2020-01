Epic vs. Steam | Die negativen Auswirkungen des Konkurrenz-Kampfes

Seit 2019 ist der Konkurrenzkampf groß: Der Epic Games Store versucht, Steam die Monopolstellung zu nehmen. Kostenlose Spiele und Exklusivdeals - mit harten Bandagen hat der Hersteller von Fortnite gekämpft. Doch die Auswirkungen auf die Kundschaft scheinen nicht unbedingt positiv zu sein.

Der Epic Games Store möchte Steam die Spieler nehmen.

Die NPD-Gruppe ist ein US-Amerikanisches Marktforschungsunternehmen, das unter anderem monatlich die Games-Verkaufscharts der USA veröffentlicht. Ein Angestellter dieses Unternehmens ist Matt Piscatella, der Analysen zu Marktveränderungen und Verkaufsprognosen anstellt. Auf Twitter hat dieser sich zu dem Kampf zwischen Epic Games Store und Steam geäußert. Anders als man annehmen könnte, hat dieser Konkurrenzkampf anscheinend nicht für eine Belebung des Marktes gesorgt - sondern eher für ein leicht abgeschrecktes Publikum.

The great PC distribution platform wars of 2019 did not do consumer spending on PC content any favors btw. Priorities of enhancing consumer experience & choice and minimizing confusion were all deemphasized in 2019, contributing to lower overall consumer spend on PC content.