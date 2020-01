Dino Crisis Remake | Leak könnte jetzt die Neuauflage bestätigen

Seit langem warten die Fans von Dino Crisis auf ein Remake des betagten Titels, der seinerzeit noch für die PlayStation erschien. Ein neues Gerücht bekräftigt nun die Vermutung, dass Entwickler Capcom tatsächlich an einer Neuauflage des Klassikers werkelt.

Ein ungleicher Kampf: In Dino Crisis müsst ihr euch so einigen hochgewachsenen Gegnern stellen.

Besagter Leak stammt von dem Twitter-Nutzer AestheticGamer, welcher bereits in der Vergangenheit reichlich Insiderwissen zu den Vorgängen im Hause Capcom lieferte. Auch erklärte er, dass die Entwicklung an Resident Evil 8 von Grund auf neu aufgenommen wurden seien und 2021 ein neuer Ableger der "Horror Survival"-Reihe erscheinen soll.

Doch nicht nur das: Man arbeite bei Capcom ebenfalls an einem Titel, einem Remake, welches denen von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 nicht unähnlich sein soll und auf der RE Engine basiere. Wie die Seite Gamerant spekuliert, sei dir wahrscheinlichste Option eine Neuauflage von Dino Crisis sein.

However, it actually got officially scrapped and the project rebooted only like 6-7 months ago, so the "final" RE8 version hasn't even been in development for a full year yet. Now these reboots often go faster because some assets and such are carried over, but don't expect RE8