Star Wars | Nach Jedi: Fallen Order wieder Hoffnung für KOTOR?

Die "Star Wars"-Franchise ist zurzeit beliebter denn je. Ob als Film, Serie oder auch mit dem jüngst erfolgreichen Singleplayer-Game Jedi: Fallen Order. Ist das Grund genug für EA, wieder in die Marke KOTOR zu investieren? Angebliche Insider-Infos geben Hoffnung für Fans.

KOTOR ist auch noch heute eines der beliebtesten Spiele aus dem "Star Wars"-Universum.

Star Wars: KOTOR könnte laut Insidern wieder in der Entwicklung sein

Etliche Gerüchte zu einem in der Entwicklung befindlichen Star Wars: Knights of the Old Republic, hatten Fans in der Vergangenheit auf einen neuen Serienteil oder eine Neuauflage hoffen lassen. Allerdings war es sehr still um KOTOR geworden, was wahrscheinlich auch mit der möglichen Bremsung seitens Publisher EA zusammenhing.

Cinelinx soll aus zwei unabhängigen Quellen neue Informationen zum aktuellen Entwicklungsstand von KOTOR haben. Die erste Quelle erwähnt, dass sich ein Remake wieder in der Entwicklung befände. Die andere Quelle ergänzt, dass es sich weniger um ein wirkliches Remake, sondern mehr um ein Art Fortsetzung handeln solle.

Dabei würde es sich um ein Knights of the Republic handeln, welches die Geschehnisse der ersten beiden Teile aufgreift und den heutigen "Star Wars"-Wissensstand berücksichtige und einfließen lasse. Also eine Neuerzählung, die die Geschichte erweitere.

In der Vergangenheit war vermutlich die Annahme von EA, dass reine Einzelspieler-Games keinen Erfolg bringen würden, ein Grund für die schleppende Entwicklung der Marke KOTOR. Vielleicht sieht EA aufgrund des Erfolgs von Jedi: Fallen Order und der aktuellen Popularität von Star Wars erneut ein Potential in dem beliebten Jedi-Abenteuer und hat sich für die Weiterentwicklung entschieden.

Allerdings sind weder die Verlässlichkeit der Quellen, noch diese Annahmen bestätigt, daher sollten alle Information mit Vorsicht genossen werden.

Welcher Publisher wärt ihr?

Ob EA wirklich eine Fortsetzung zu Star Wars: KOTOR herausbringen wird, wird erst die Zukunft zeigen. Bis dahin heißt es für Fans geduldig zu sein. Wie würdet ihr einen neuen Teil zu Knights of the Old Republic finden? Berichtet uns in den Kommentaren von eurer Meinung.