Eve Online | Spieler gibt 40.000 Dollar für guten Zweck aus

Das SciFi-Spiel Eve Online ist für seine Community bekannt, die sich leidenschaftlich füreinander einsetzt. Im Rahmen einer kürzlichen Spendenkampagne konnte sie das erneut unter Beweis stellen, bei dem ein Spieler sogar 40.000 Dollar für den guten Zweck springen ließ.

In Eve Online könnt ihr mit Raumschiffen fremde Galaxien erkunden - und dabei auf eine sehr engagierte Community treffen.

Um Gelder für die Opfer der Waldbrände in Australien zu sammeln, veranstaltete Entwickler CCP das elf-tägige "Plex for Good"-Event in seinem Spiel Eve Online. Alle getätigten Ingamekäufe wurden dabei in Echtgeld umgewandelt und an die Stiftung Australian Red Cross gespendet. Laut Gamerant versteigerte der Spieler Kelon Darklight für diesen Zweck sein Gold Magnate, das seltenste Schiff in Eve Online.

Während das Mindestgebot 13.000 Dollar betrug, wurde der YouTuber Scott Manley auf die Auktion aufmerksam - und spendete letztendlich 1.001.001 Ingame-Währung, was ungefähr 40.000 Dollar entspricht. Gestern gab er auf Twitter bekannt, dass die Auktion beendet und die Transaktion erfolgt ist.

Yep, It happened, most expensive ship in @EveOnline history, arguably the most expensive internet spaceship ever, and the proceeds are going to Charity - thanks to Kelon Darklight for making this piece of Eve history available.

Now... to figure out how to get it somewhere safe. pic.twitter.com/u3WgkzgKG4