Final Fantasy 7 Remake | Spieler könnten ihre Vorbestellungen verlieren

Square Enix informiert User, die im “Square Enix“-Shop vorbestellt haben, dass diese jetzt aufmerksam sein und einige Schritte unternehmen müssen, um sicherzugehen, dass das heiß erwartete Final Fantasy 7 Remake auch wirklich zum Release spielbar ist.

Vorbesteller des Remakes rund um Videospielheld Cloud müssen jetzt selbst aktiv werden, um wirklich ein Exemplar zum Release zu erhalten.

Wie Square Enix jetzt auf dem offiziellen Twitter-Account von Final Fantasy 7 Remake bekannt gibt, werden Spieler aus dem U.S.-amerikanischen Raum, die eine Vorbestellung im “Square Enix“-Store getätigt haben, gebeten, einige nötige Schritte durchzuführen, um auch wirklich eine Version zum Release zu bekommen:

If you're in the US and have pre-ordered #FinalFantasy VII Remake from the #SquareEnix Store, then please read this important message. #FF7R pic.twitter.com/nzOh70JlMq