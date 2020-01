Top-Games der Dekade | Über 100 Experten wählen die 25 besten Games

Bestenlisten gibt es zum Jahresende zuhauf. Noch dazu, wenn mit diesem gleich eine ganze Dekade zu Ende geht. Anlass genug für die "Game Two"-Redaktion nun eine besondere Bestenliste zu erstellen: Über 100 Experten durften dabei abstimmen – unter anderem auch wir.

Viele Spieler hasslieben Dark Souls. Auch in der Top 25 ist das RPG vertreten.

Mit dem Jahreswechsel vor nicht ganz einem Monat wurde eine neue Dekade eingeleitet. Aus diesem Grund schauten in den vergangenen Wochen viele Spieler und Spielemagazine nicht nur auf das letzte Jahr zurück, sondern gleich auf ein ganzes Jahrzehnt. Das Internet ist voll von Listen, in denen die besten, schlechtesten, größten, kleinsten, flauschigsten, buntesten und meisten Spiele der letzten 10 Jahre gekürt wurden. Im Listenrausch ist der Redaktion des Spielemagazins Game Two eine besondere Idee gekommen: Warum nicht die deutsche Spielemedienbranche anzapfen und eine Liste aus deren Stimmen erstellen?

Game Two: Die 25 besten Spiele der letzten 10 Jahre

Und so kam es auch: Über 100 Experten aus dem deutschsprachigen Raum, also Gaming-Redakteure, -Journalisten, YouTuber und Streamer, wurden bei der groß angelegten Befragung berücksichtigt und durften ihre jeweils eigenen Top-Spiele wählen. So auch die spieletipps-Redakteure und die Kollegen von GIGA Games. Aus all diesen Einzellisten hat die "Game Two"-Redaktion dann eine Top-Liste der 25 besten Spiele der letzten 10 Jahre gebastelt. Wenn euch interessiert, was dabei herauskam, schaut euch hier aktuelle Folge von Game Two an, in der die Spiele präsentiert und besprochen werden:

Wenn ihr darüber hinaus gern wissen möchtet, welche Spiele die spieletipps-Redaktion zu den besten der letzten 10 Jahre gewählt hat, klickt euch hier durch unsere Galerie:

Und auch, wenn ihr das sicherlich schon häufiger gefragt wurdet: Welche Spiele sind denn eure liebsten der letzten zehn Jahre? Schreibt es uns in die Kommentare!