Destiny 2 | Streamer gedenkt verstorbenen Spielern mit Dungeon-Runs

Ein begeisterter Destiny 2-Spieler hat eine wirklich tolle Aktion ins Leben gerufen. In seinen Streams auf Twitch gedenkt er verstorbenen Community-Mitgliedern, indem er einen ganz bestimmten Dungeon in ihrem Namen bestreitet.

Den Weg der Trauer mithilfe eines Dungeons beschreiten? Ein Streamer setzt Verstorbenen somit ein Mahnmal.

Ein begeisterter Fan von Destiny 2 hat auf seinem Twitter-Account zu einer wirklich rührenden Aktion aufgerufen. Im Thread des Tweets erklärt Kristopher, dass er Destiny-Fan seit erster Stunde sei und gerne virtuelle Gedenkläufe in seinen Livestreams veranstalten möchte. Wenn ein Mitglied der Destiny-Community stirbt, wird er in Erinnerung an diese Person den Dungeon “Zerbrochener Thron“ bestreiten:

My name’s Kristopher. I’m a D1 veteran and I do vigil runs. What does that mean?



If someone has passed away in the Destiny community, I will do a Shattered Throne run to honor their memory. pic.twitter.com/zh9XsUnSfX