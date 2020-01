Kobe Bryant | Gamer halten Trauerfeiern für NBA-Star ab

Der bekannte Basketball-Star Kobe Bryant ist tragischerweise bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Jetzt gibt sich die “NBA 2K“-Community gegenseitig Halt, indem sie dem NBA-Spieler mit Videos und Bildern die letzte Ehre erweist.

Spieler zollen in NBA 2K ihren Tribut für NBA-Star Kobe Bryant. (Quelle: Reddit)

Die Basketball-Gemeinde trauert um Kobe Bryant. So auch die Community und Entwickler hinter NBA 2K20. Zu Ehren des verstorbenen Basketball-Stars erwartet Spieler eine Nachricht zum Start des Spiels. Auch Plakatwände innerhalb des Spiels zeigen stilvoll das Gesicht der Basketball-Legende. Auf Twitter drücken die Entwickler von NBA 2K ihre Bestürzung über den Verlust aus und erinnern an den großen Einfluss, den Kobe auf die Basketball-Welt hatte:

Totally heartbroken. He’s a big reason why I and many 2K fans grew to love basketball. His drive for getting the most out of life is to be aspired especially in the light of this absolutely tragedy. Life is short, we all need to live it to its fullest.#RIPKobe pic.twitter.com/Nx5uARg2HS