League of Legends | Chinesische Profi-Liga legt Zwangspause wegen Coronavirus ein

Das aktuell kursierende Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den E-Sport: Die chinesische "League of Legends"-Profi-Liga (LGL) geht wegen der gesundheitlichen Gefahr nun auf vorerst unbestimmte Zeit in die Zwangspause.

Die LGL geht sicherheitsbedingt in die Pause: Die Profis müssen ihre geplanten kompetitiven Zusammentreffen auf Eis legen.

Seit dem Jahreswechsel grassiert in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan das Coranavirus, welches bei Infizierten eine tödliche Lugenerkrankung auslösen kann. Von allen Seiten wird versucht, die Epidemie in den Griff zu bekommen und Erkrankten die nötige medizinische Hilfe zu gewährleisten, bisher nur mit mäßigem Erfolg. Nun scheint auch die Gaming-Szene von diesem neuartigen Virus bedroht zu sein. Die ersten Konsequenzen wurden bereits gezogen.

Wohlbekannt sind die Namen derer, die in der LGL zu den festen Größen gehören: Weltmeister FunPlus Phoenix und der drittplatzierte der "League of Legends"-WM Invictus Gaming messen sich hier in einem der wohl bekanntesten MOBA-Spiele der Gegenwart. Doch für die Profis gilt nun gezwungenermaßen eine kleine Auszeit. Auf Twitter gab die LGL bekannt, dass das aktuell laufende Turnier unterbrochen werde, bis die Gesundheit der Teilnehmer garantiert werden könne.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!