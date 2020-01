Ganz gleich, ob ihr einfach nur nach einem Controller fürs Zocken am PC sucht oder ein neues Gamepad für die Xbox braucht: Nur heute könnt ihr euch den Xbox One Controller mit Wireless Adapter bei otto.de zu einem Superpreis sichern. Und für die passenden Spiele gibt es sogar 3 Monate Game Pass Ultimate kostenlos dazu!

Bildquelle: Chainarong Prasertthai/iStock, Getty Images; Microsoft

Hinweis: Ihr müsst im Angebot einen Haken bei „Xbox Game Pass Ultimate gratis“ setzen und den Neukundenrabatt (15 Euro Rabatt + keine Versandkosten) über den Gutscheincode „85588“ an der Kasse aktivieren.

Xbox One Wireless Controller günstig im Angebot: So erhaltet ihr den Rabatt

In der Regel zahlt man für den Controller für Microsofts Spielekonsole und PC 40 bis 50 Euro. Aktuell bekommt ihr den Xbox One Controller für nur 24,99 Euro statt 49,99 Euro (Idealo-Vergleichspreis des nächsten bekannten Shops) bei otto.de. Den Preis erreicht ihr, indem ihr den Rabattcode „85588“ für Neukunden beim Bestellvorgang mit dem neuen Kundenkonto an der Kasse eingebt und dadurch 15 Euro Nachlass erhaltet. Die Versandkosten werden dann ebenfalls gestrichen.

Oben drauf gibt’s außerdem den Xbox Game Pass Ultimate für 3 Monate gratis. Dieser hat – je nach Händler – einen Gegenwert von circa 17 bis 39 Euro.

Xbox Game Pass Ultimate: Was beinhaltet die Mitgliedschaft?

Mit Microsofts Spiele-Abo „Game Pass Ultimate“ könnt ihr nicht nur massig Xbox-Spiele kostenlos zocken, sondern dank des „Ultimate“-Status auch die PC-Versionen, sofern sie vorhanden sind. Es lohnt sich also auf jeden Fall hin und wieder in das Angebot des Abos reinzuschauen, da immer wieder neue Titel hinzukommen. Unter den Games findet ihr nicht nur „kleinere“ Titel, sondern auch etliche Top-Games der vergangenen Monate und Jahre.