PS5 | YouTuber hält alle Fans mit einem Leak zum Narren

Da die PlayStation 5 erst Ende des Jahres erscheinen wird, saugen die Fans jetzt schon jeden vermeintlichen Leak auf, um nur irgendwie früher an brisante Details zur Next Gen-Konsole zu kommen. Ein YouTuber hat sich nun diese blinde Vorfreude auf die PS5 für einen Streich zu Nutze gemacht.

Im Making Of demonstriert der YouTuber, mit welchen Kniffen er das PS5-Fake-Video erstellt hat.

PlayStation 5: Fake-Video soll Ladebildschirm zeigen

Vor wenigen Tagen präsentierte der YouTuber Oby 1 das Leak-Video zur PS5 auf seinem Kanal. Darin ist zu sehen, wie er eine "PlayStation 5" startet und den Ladebildschirm zeigt. Kurze Zeit später ging das echt wirkende Video viral, generierte mehr als 330.000 Klicks und wurde heiß in der Gaming-Welt diskutiert.

Aber die Freude über das Fundstück währte nicht lange. Nachdem mehrere Seiten das PS5-Video bereits als Fake entlarvt haben, deckte auch der YouTuber seinen Streich auf, indem er die ursprüngliche Videoüberschrift in „Dieses Video ist Fake und GCI“ umänderte. Das Fake-Video zur PS5 könnt ihr euch hier unten ansehen.

In einem weiteren Video „Wie man das Internet gewinnt - Mach ein PS5-Video“ demonstriert Oby 1, wie er mithilfe von GCI-Effekten sowohl die PS5-Konsole auf dem Schreibtisch und den Ladebildschirm erstellt hat. In die Videobeschreibung richtet er sich mit einem wohlgemeinten Rat an alle Zuschauer: „Glaubt nicht allem, was ihr im Internet seht.“

Sei es nun echt oder nicht, die Fans können den Release der PlayStation 5 nicht abwarten und freuen sich über jedes Info-Häppchen. Aber der Streich sollte alle daran erinnern, dass es besser wäre, auf offizielle Infos von Sony zur PS5 zu warten.

PlayStation 5: Marke offiziell angemeldet

Neben dem Fake gibt es aber auch eine wahre Neuigkeit: Laut Let's Go Digital hat Sony kürzlich offiziell das Patent für die PS5 bei dem Swiss Federal Institute of Intellectual Property angemeldet. Eine zeitnahe Präsentation der PlayStation 5 wird immer wahrscheinlicher, als Schauplatz wird die E3 2020 vermutet.

Wie ein kürzlicher Fund vermuten lässt, soll die PlayStation 5 außerdem ein neues Motto bekommen. Alles, was bereits über die "Next Gen"-Konsole bekannt ist, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Ein Youtuber stellt die Gaminglandschaft mit einem Fake-Video bloß, aber mit der offiziellen Markenanmeldung gibt es auch eine echte Info, die der Neugierde der Fans vielleicht etwas Befriedigung verschaffen kann. Die PlayStation 5 soll genauso wie die Xbox Series X Ende des Jahres auf den Markt kommen.