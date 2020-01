GTA Online | So sichert ihr euch das "2 Millionen Dollar"-Geschenk - und mehr

Zwei Online-Modi, die an Beliebtheit nicht einbüßen: Rockstar Games bedankt sich bei den Spielern von GTA Online und Red Dead Online und verschenkt dabei fette Boni in beiden Spielen.

Ob GTA oder Red Dead Redemption: Mittlerweile ist Rockstar Games auch im Multiplayer stark vertreten.

Stand früher der Name Rockstar Games in erster Linie für Singleplayer-Erlebnisse, ist der Entwickler innerhalb dieser Konsolengeneration auch zum Multiplayer-Lieferanten aufgestiegen. Ob Grand Theft Auto Online oder Red Dead Online: Beide Spielmodi haben in den letzten Monaten noch einmal an Spielern zugelegt. Grund genug für Rockstar, sich bei den Spielern mit Geschenken zu bedanken.

Geschenke in GTA Online:

Für den Multiplayer-Modus von GTA 5 verschenken die Entwickler satte zwei Millionen GTA-Dollar. Allerdings ist der Beitrag auf zwei verschiedene Termine aufgeteilt:

Wenn ihr euch jetzt bis zum 5. Februar 2020 in GTA Online einloggt, erhaltet ihr die erste Million

in GTA Online einloggt, erhaltet ihr die erste Million vom 6. bis zum 12. Februar 2020 folgt dann die zweite Million

Der Betrag sollte derweil nicht unterschätzt werden. Für zwei Millionen GTA-Dollar lässt sich im Online-Modus schon einiges kaufen - von Waffen über Autos bis hin zu einer eigenen Wohnung.

Geschenke in Red Dead Online

Für Red Dead Online, den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2, greift Rockstar Games nicht ganz so tief in die Tasche, dafür aber ins Munitionslager. Wenn ihr euch ab sofort einloggt, erhaltet ihr bis zum 3. Februar das folgende Paket:

Schofield-Revolver

Varmint-Gewehr

100x Splittermunition für Revolver

100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen

100x Expressmunition für Pistolen

100x Expressmunition für Repetiergewehre

100 Flintengeschosse

20x Explosivmunition für Gewehre

Vom 4. bis zum 10. Februar folgt ein zweites Paket:

kostenlose Kopfgeldjägerlizenz (kostet normalerweise 15 Goldbarren)

25 Bolas

25 Verfolgungspfeile

Für Neueinsteiger von Red Dead Online durchaus ein vielversprechendes Einsteigerpaket.

Für 2020 hat Rockstar Games noch mehr für beide Online-Welten parat. GTA Online soll demnächst um eine Open-Wheel-Rennserie inklusive Boxenstopps erweitert werden, während bei Red Dead Online neue Berufe und Missionen im Vordergrund stehen sollen.