Google Stadia | Enttäuschte Spieler mobilisieren sich auf Reddit

Im November wagte Google mit der Stadia den Sprung ins Streaming von Videospielen. Trotz vieler ambitionierter Ankündigungen im Vorfeld der Veröffentlichung droht das Projekt nun, gegen die Wand zu fahren. Empörte Stadia-Besitzer melden sich auf reddit zur Wort.

Update vom 30. Januar, 15:30 Uhr:

Mittlerweile ist bekannt, dass im Februar Metro: Exodus und das Indie-Spiel Gylt für Pro-Nutzer von Google Stadia verfügbar gemacht werden sollen. Diese Meldung wurde im Reddit bei der Aufzählung der Forderungen an Google noch nicht berücksichtigt.

Originalmeldung:

"Wir fordern mehr", lautet die Wortmeldung auf reddit von einem erbosten Spieler, welcher sich mit der aktuellen Situation rund um Google Stadia unzufrieden zeigt. Viele plfichten ihm bei. Seit 40 Tagen wurde das angebotene Spieleportfolio des Dienstes nicht mehr erweitert. Für Spieler, die den Streamingdienst bereits zum Launch kostenpflichtig unterstützt haben, ist dies natürlich besonders ärgerlich. Und eben jene Spielergruppe meldet sich zu Wort - mit scharfer Kritik an Googles Handhabe.

Die Kritik bezieht sich vor allem auf die lange Durststrecke an neuen Titeln, die bei Google Stadia aktuell vorherrscht - der Dienst ist seit 70 Tagen auf dem Markt, seit über 40 Tagen sei Funkstille im Hinblick auf Ankündigungen, neue Features, Community-Interaktion und neue Spiele. Auch der monatliche Beitrag von zehn Euro für die Pro-Version wird kritisiert, schließlich bekomme man für das Geld kaum etwas geboten. Ebenfalls problematisch sei die Kommunikation mit Google, denn das Unternehemen ließe aktuell trotz der Flaute zu wenige Infos über die Zukunft des Projekts durchsickern.

Auch wurde versprochen, bis Ende des Jahres 120 Spiele für den Dienst nachzureichen, kein einziges ist davon bisher namentlich bekannt. Der "Google Stadia"-Controller ist bisher außerdem nicht mit dem PC kompatibel, jedenfalls nicht kabellos.

Google Stadia: Spieler fordern Veränderungen

Die Liste an Reklamationen auf Reddit ist lang, die Diskussionen darüber im Forum sind noch länger. Häufiger schon wurden Berichte dazu veröffentlicht, warum Google Stadia Nutzer enttäusche, nun melden sich diese in großer Zahl selbst zu Wort. Deren Forderungen sind klar: Google solle mehr auf die zahlende Kundschaft hören, transparent machen, wie es für sie weitergeht und was sie wann zu erwarten haben. Außerdem solle das Unternehmen endlich angemessen auf die Wünsche und Rückmeldungen der Nutzerschaft reagieren. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnet der Reddit-Post über 12.000 Upvotes - vielleicht ein Signal für Google, zu reagieren.

Momentan ist Google Stadia nur denjenigen zugänglich, die sich im Vorfeld für den Streamingdienst angemeldet haben. Noch "exklusiver" wird die Zielgruppe durch die Tatsache, dass Stadia nur mit der Pixel-Reihe von Google kompatibel ist. Andere Android-Geräte und iOS-Nutzer bleiben außen vor. Im Februar wird der nächste Monatsbeitrag für die Nutzer fällig. Nicht wenige kündigen in dem reddit-Post bereits an ihr Abo beenden zu wollen. Wie steht es bei euch? Nutzt ihr Stadia und seid ihr zufriefen?