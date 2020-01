One-Piece | Netflix-Serie kommt - mit echten Schauspielern

One Piece erscheint auf Netflix. Dabei handelt es sich jedoch nicht um den seit Jahren existierenden Anime, sondern um eine neue Realserie, die 10 Episoden umfassen soll.

Netflix hat eine "One Piece"-Realserie bestellt.

One Piece erscheint auf Netflix

Der Kapitän der Strohhutbande, Monkey D. Ruffy, setzt seine Segel und bricht mit seiner Crew in neues Gewässer auf. Netflix hat eine Live-Action-Serie zum Erfolgsmanga und -Anime One Piece bestellt, deren erste Staffel 10 Episoden umfassen soll. Der Schöpfer des „One Piece“-Mangas, Eiichiro Oda, hat sich diesbezüglich auf Twitter zu Wort gemeldet:

BIG ANNOUNCEMENT: A One Piece live action is in the works! @OnePieceNetflix pic.twitter.com/gnuR5JgmXw — NX (@NXOnNetflix) January 29, 2020

"Ich weiß, dass ich die Produktion bereits 2017 angekündigt habe, aber die Dinge brauchen ihre Zeit! Die Vorbereitungen hinter den Kulissen schreiten langsam voran und es scheint, als könne ich endlich die große Ankündigung machen: Netflix, der weltweit führende Streaming-Entertainment-Dienst, wird uns bei der Produktion enorm unterstützen! Das ist so ermutigend! Wie weit wird die Geschichte in den 10 Folgen von Staffel 1 voranschreiten? Wie sieht der Cast aus? Bitte habt noch etwas länger Geduld und bleibt dran!".

Wie die englischsprachige Webseite Deadline berichtet, entsteht die Realserie in Zusammenarbeit mit Tomorrow Studios und "One Piece"-Publisher Shueisha. Als Autor und Executive Producer fungiert Steven Maeda (Drehbuchautor von Lost und Akte X), sowie Matt Owens (Drehbuchautor von Agents of S.H.I.E.L.D. und Luke Cage). Mangaka Eiichiro Oda ist ebenfalls als Executive Producer an der Produktion beteiligt.

One Piece soll als Live-Action-Serie auf Netflix erscheinen. Weitere Details zur Live-Action-Serie sind bislang noch rar gesäht. So ist weder bekannt, wann genau die Netflix-Serie erscheinen soll, noch, welche Geschichte sie erzählen wird.