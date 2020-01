The Last of Us 2 | Neuheiten im Kampfsytem? Es gibt Hinweise

Das heiß erwartete The Last of Us 2 soll am 29. Mai dieses Jahres erscheinen und zuletzt gab es wenige Informationen über Neuerungen in der Fortsetzung. Ein Concept Art, welches in einem lizensierten Artbook zum Spiel verfügbar ist, könnte jetzt einen Hinweis auf eine neue Art zu kämpfen geben.

Werden Pferde mehr als nur ein Mittel zur Fortbewegung sein? Eine Illustration lässt jetzt darauf schließen.

Entwickler Naughty Dog hüllte sich in letzter Zeit bei Informationen zu The Last of Us 2 meist in Schweigen, sodass besonders aufmerksame Fans selbst auf Hinweissuche gingen und Spekulationen über das Game anstellten. Dabei wurde sogar vermutet, dass eine Stellenausschreibung des Unternehmens auf eine PC-Version hoffen lässt.

The Last of Us 2: Konzeptbilder im Artbook zeigen Kampfszenen zu Pferd

Auch bei den jetzigen Hinweisen handelt es sich um Spekulationen der Spieler. Das bei Amazon angebotene Artbook in der Deluxe Edition, auf dessen Konzeptbildern der Hauptcharakter Ellie hoch zu Ross Horden von Infizierten mit einem Bogen bekämpft, lässt vielleicht auf ein neues Detail zum Kampfsystem schließen.

Haben sich die Entwickler dazu entschlossen, dem postapokalyptischem Abenteuer mit neuem Kampf-Feature noch mehr Action zu verleihen?

Bisher gezeigtes Gameplay zu The Last of Us 2 präsentierte Ellie in Szenen, in denen der Spieler sie auf einem Pferd durch die Welt navigieren muss. Daher ist die Vermutung, dass eine Kampfmechanik zu Pferd eingebaut wurde, nicht ganz abwegig. Allerdings ist dies nur eine Annahme, die bisher nicht offiziell bestätigt wurde.

Das wirklich ansprechend illustrierte Buch ist auch hier in Deutschland erhältlich. Es enthält bisher nicht gezeigte Artworks und Kommentare der Entwickler von Naughty Dog. Außerdem beinhaltet das lizensierte Artbook alternative Cover des Spiels mit Protagonistin Ellie.

The Last of Us 2 Artbook auf Amazon

Ob ihr mit Clicker und Stalker mit Ellie hoch zu Pferd in The Last of Us 2 werdet zerschnetzeln können, erfahrt ihr spätestens mit dem Release. Freut ihr euch auf den Titel? Und wir fändet ihr es hoch zu Ross zu kämpfen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!