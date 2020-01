The Witcher in Resident Evil 2 | Seltsamer wird es nicht mehr

Modder haben eine durchaus seltsame Faszination für das Remake von Resident Evil 2 entwickelt. Sie gaben euch eine verrückte Gans, die euch gackernd durch Racoon City scheucht, Pennywise als Mr. X und jetzt – schließlich – ist da Geralt. Der Zombiejäger.

Resident Evil 2: Eine Mod, die ihresgleichen sucht

Geralt von Riva hat allen Grund, grimmig zu schauen: Nicht nur soll er sich ständig um irgendwelche politischen Angelegenheiten in Temerien kümmern oder gar Bratpfannen für alte Frauen wiederfinden; nein: Jetzt muss er auch noch Racoon City retten. Dem armen Mann wird keine Sekunde Pause gegönnt, wie es scheint.

Pause nehmen sich aber auch nicht die kreativen Modder rund um die Community des Remakes von Resident Evil 2: Wir mussten immerhin schon über diverse Mods gegen übergroße Riesengänse kämpfen, die ihre gruseligen Flügel im Kampf aufplustern.

Jetzt ist also The Witcher 3 an der Reihe. Anstatt aber gegen Mr. X im Geralt-Gewand die Waffen zu erheben – das wäre auch eine Frechheit – seid ihr Geralt anstatt Leon, der Recoon City rettet. Die Mod wird von Wiwilz auf Nexus bereitgestellt. Ciri kann übrigens mit einer anderen Mod von Wiwilz Claire übernehmen, sodass ihr euch ganz wie im The Witcher-Universum fühlt. Nur eben in Racoon City, und mit ekligen Zombies.

Wie auf der Nexus-Seite erklärt wird, hat CD Projekt Red der Mod bereits ihren Segen gegeben. Immerhin ist zumindest Ciri wohl schon in ein gänzlich anderes (Cyberpunk?)-Universum gereist, ein Sprung nach Resident Evil 2 hat ihr also sicherlich nur ein müdes Lächeln abverlangt.

Falls ihr Geralt also schon immer einmal mit einer Pistole wie Matilda schießen sehen wolltet – eure Zeit ist jetzt gekommen. Zumindest, wenn ihr das RE2-Remake auf dem PC spielt, denn wie alle Mods, sind auch diese beiden leide nicht für Konsolen oder Handhelds verfügbar.