Wenn ihr Konsolenspiele an eurem Fernseher nicht richtig genießen könnt, weil die Lautsprecher eures TVs nicht genug Power für die richtige Atmosphäre haben, dann kann eine Soundbar die einfachste Lösung sein. In unserem Deal des Tages gibt es die Sonos Playbar bei Amazon kurzzeitig besonders günstig im Angebot.

Bildquelle: Customdesigner/ Getty Images; Sonos

► Sonos Playbar bei Amazon ansehen

Wer viel an seiner PS4, Xbox oder Nintendo Switch spielt, aber durch die zu schwachen Rücklautsprecher des TVs nicht richtig in Stimmung kommt, sollte sich dieses Angebot ansehen: Bei Amazon gibt es für kurze Zeit die Soundbar „Sonos Playbar“ für 597 Euro statt 669,99 Euro versandkostenfrei. Als Vergleichspreis haben wir auf Idealo.de den nächsten großen Händler mit dem günstigsten Angebot gewählt. Der Preis schwankt aber allgemein meist zwischen 640 und 680 Euro.

Soundbar im Angebot: Für wen lohnt sich die Sonos Playbar?

Mit der Sonos Playbar bekommt ihr eine sehr flexibel einsetzbare Lautsprecherleiste, die nicht nur als Unterstützung für euren Fernseher dient, sondern alternativ als Jukebox für Musik-Streaming per WLAN genutzt werden kann. Möglich ist das, weil Sonos in der Playbar die gleiche Technik wie in den bekannten Multiroom-Lautsprechern verwendet. So lässt sich die Soundbar mit anderen Sonos-Boxen beispielsweise in ein richtiges 5.1-System umwandeln.

► Jetzt Sonos Playbar bei Amazon aufrufen

Der Kauf lohnt sich für euch besonders, wenn ihr bereits Sonos-Lautsprecher besitzt. Aber auch ohne die Boxen erhaltet ihr ein starkes Upgrade im Vergleich mit durchschnittlichen TV-Lautsprechern. Bei Bedarf könnt ihr zudem euer Setup einfach mit beispielsweise einem Subwoofer (Sonos Sub) oder Sonos Play 5 nachträglich erweitern. Besitzt ihr außerdem einen Amazon Echo, lassen sich Sonos-Boxen auch über den Alexa steuern.