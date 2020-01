Amazon Prime | Das sind die 5 kostenlosen Spiele im Februar

Nicht nur bei Sony und Microsoft könnt ihr regelmäßig Gratisspiele abstauben. Auch Twitch stellt seinen Prime-Kunden monatlich eine Auswahl zur Verfügung. Und hier gibt es gleich satte fünf Spiele abzustauben.

Jede Menge Knarren und Koks: Narcos erzählt die Geschichte des wohl bekanntesten Drogenschmugglers Pablo Escobar.

5 Gratis-Games mit Amazon Prime

Fans von Actionspielen dürften mit den Gratisspielen im Februar jedenfalls gut bedient sein: Narcos: Rise of the Cartels macht Fans der gleichnamigen Netflix-Serie Glücklich.

Zieht es euch hingegen eher in Richtung Weltraum, dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf die Spiele Desert Child und Steredenn: Binary Stars werfen. In Ersterem schlüpft ihr in die Rolle eines Hoverbike-Rennfahrers, der zum Mars reisen will, Letzteres ist ein Weltraumshooter in Retro-Pixelgrafik.

Sind die futuristischen Szenarien hingegen nichts für euch, dann greift ihr wohl eher zu American Fugitive. Als Protagonist Will Riley seid ihr zu Unrecht wegen Mordes am eigenen Vater eingesperrt und müsst aus dem Gefängnis ausbrechen.

Horror-Liebhaber werden unterdessen mit dem ungewöhnlichen Survival-Horror-Puzzle-Hybrid White Night glücklich.

Ein "Twitch Prime"-Account sichert euch übrigens nicht nur Gratisspiele in regelmäßigen Abständen, sondern auch diverse Premiumfunktionen auf der Streaming-Plattform selbst. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einen gültigen "Amazon Prime"-Account mit eurem Twitch-Account verknüpfen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf der "Twitch Prime"-Homepage.

Sind die Spiele etwas für euch? Werdet ihr euch eines der fünf kostenlosen Twitch-Prime-Spiele herunterladen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von der Auswahl haltet!