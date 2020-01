Die nächste Konsolengeneration steht bereits vor der Tür. Grund genug, einmal einen kleinen Rückblick auf eure bisherige "PlayStation 4"-Karriere zu werfen. Sony hat für euch eure wichtigsten Eckdaten und Erfolge aus dem vergangenen Jahr zusammengetragen. Das Beste daran: Ihr könnt gratis ein cooles, dynamisches Design ergattern und einen von sieben Avataren.

Gaming-Jahr 2019: So oder so ähnlich könnte eure Statistik aussehen!

PS4-Statistiken: Eure persönlichen Erfolge

Bis zum 14. Februar habt ihr die Möglichkeit, euch eine umfassende Statistik über euer Gaming-Jahr 2019 auf eurer PlayStation 4 erstellen zu lassen. Diese umfasst die von euch gespielten Spiele, welche davon im vergangenen zu euren Favoriten gehörten und vor allem: welche Trophäen ihr erringen konntet. Seid ihr besonders stolz auf eure Errungenschaften, dann könnt ihr diese ganz einfach unter dem Hashtag "MyPSYear2019" auf Twitter teilen.

Um eure Jahresstatistik einzusehen, müsst ihr insgesamt zehn Stunden oder mehr im vergangenen Jahr auf eurer PlayStation 4 gespielt haben, zudem müsst ihr Sony im Menü der Konsole erlaubt haben, zusätzliche Daten zu sammeln sowie die Zustellung von Marketing-E-Mails akzeptiert haben. Ist dies alles der Fall, dann solltet ihr euer E-Mail-Postfach nach einer entsprechenden Nachricht von Sony durchforsten, oder auf der "Wrap Up"-Seite von Sony eure Daten einsehen.

PS4: Gratis-Design und Avatare sichern

Obendrauf gibt es für alle treuen PlayStation-Zocker noch ein dynamisches Design sowie sieben Avatare. Welchen Avatar ihr ergattert, hängt jedoch von eurem spielerischem Schaffen 2019 ab. Zur Auswahl stehen:

Actionheld – für Gamer, die die epischen Momente in Action-Adventure-Spielen ausleben

Legendärer Kämpfer – für Gamer, die sich herausfordernden Kampfspielen stellen

Meisterentdecker – für Gamer, die das Genre der Plattformspiele mit Bravour gemeistert haben

Meisterstratege – für Gamer, die in einem guten Strategiespiel mit Hingabe Rätsel lösen

Geschwindigkeitsjunkie – für Gamer, die ihre Kontrahenten bei rasanten Fahr- und Rennspielen im Staub stehen lassen

Sportskanone – für Gamer mit einem Wettbewerbsvorteil und einem Hang zu Sportspielen

Meisterschütze – für Gamer, die in einem Shooter-Spiel ins Schwarze treffen

Überrascht über eure PS4-Interaktion im vergangenen Jahr? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was euch an eurem Spielverhalten aufgefallen ist oder was ihr vielleicht nicht erwartet hättet. Wir haben unsere Daten schon mal eingesehen, lasst euch diesen interessanten Blick auf eure Spielzeiten nicht entgehen!