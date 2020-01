The Outer Worlds | Rollenspiel-Hit 2019 erscheint bald auch für Nintendo Switch

Mit The Outer Worlds erscheint eines der besten Rollenspiele aus dem Jahr 2019 für Nintendo Switch. Bereits am 6. März sollt ihr das "Science Fiction"-Abenteuer auch unterwegs genießen können.

Bald könnt ihr das Planetensystem Halcyon auch unterwegs erkunden.

The Outer Worlds erscheint für Nintendo Switch

Wie Publisher Private Division und Entwicklerstudio Obsidian Entertainment bereits im November letzten Jahres bekanntgegeben haben, soll The Outer Worlds noch vor dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres für Nintendo Switch erscheinen. Und wie es scheint, wird dieses Versprechen auch gehalten: Das Rollenspiel wird voraussichtlich bereits am 6. März 2020 für die Hybrid-Konsole veröffentlicht.

Das Spiel schlägt mit einem Preis von 59,99 Euro zu Buche und wird sowohl im Nintendo eShop als auch im Handel erhältlich sein. Wobei die Retail-Version nach Angaben der englischsprachigen Webseite Nintendo Everything ohne Cartridge daherkommt, sondern lediglich einen Download-Code beinhaltet.

In The Outer Worlds verschlägt es euch ins fiktive Planetensystem Halcyon, wo ihr an Bord eines Raumschiffs von einem verrückten Wissenschaftler aus dem Kryoschlaf geholt werdet. Obsidiantypisch könnt ihr ein tiefgreifendes Charaktersystem, allerlei Gesprächsoptionen und eine Handvoll Begleiter erwarten, die ihr mit auf eure Reise nehmen dürft. Zudem glänzt das Rollenspiel mit bissigem Humor und vielfältigen Entscheidungsmöglichkeiten. Noch mehr über das Abenteuer erfahrt ihr im Test: The Outer Worlds | Humorvolles SciFi-Abenteuer mit schwer lastender Verantwortung.

Nachdem The Outer Worlds am 25. Oktober 2019 für PC (via Epic Games Store), PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde, steht nun auch ein Veröffentlichungstermin für die Switch-Version fest: Am 6. März 2020 könnt ihr das Rollenspiel von Obisidian Entertainment auch unterwegs zocken.