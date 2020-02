The Witcher 3 Kampfsystem | Hot oder Schrott? Das Internet entscheidet

Wenn es eine Sache gibt, die über The Witcher 3 seit Release besonders kontrovers diskutiert wird, dann ist es das Kampfsystem. Im Resetera-Forum wurde daher nun der Frage auf den Grund gegangen: Ist das nun Mist, oder großer Sport?

Kämpfe in The Witcher 3: Spaß oder Spaßbremse?

The Witcher 3: Wild Hunt muss man niemandem mehr erklären. Das Spiel hat Preise abgesahnt, sich wie geschnitten Brot verkauft und mit seiner Popularität sogar dafür gesorgt, dass der zu Grunde liegende Stoff in einer Netflix-Serie verarbeitet wird. Es gilt als eines der besten Spiele der aktuellen Generation und eines der beliebtesten RPGs aller Zeiten. Liest sich das alles auch noch so überschwänglich – an einem Punkt scheiden sich die Geister: Am Kampfsystem.

Das Kampfsystem von The Witcher 3: Hui oder pfui?

Für die einen fühlt es sich an wie ein leichtfüßiger Tanz, den Geralt in The Witcher 3 ausführt, wenn er gegen Monster und Menschen ins Gefecht geht. Für die anderen ist es ein hakeliges, chaotisches Button-Geprügel. User im Resetera-Forum konnten es offensichtlich nicht so stehen lassen, dass die Frage nie geklärt wurde, ob das Kampfsystem nun gut gelungen ist oder nicht. Und auch, wenn diese sich natürlich noch immer nicht abschließend beantworten lässt, so zeigen die Umfrageergebnisse doch interessante Ansichten.

Die Umfrage gibt den Nutzern die Möglichkeit, aus folgenden Antworten zu wählen:

Es ist großartig

Es ist gut

Es ist zweckmäßig

Es ist schwach

Es ist furchtbar

Sonstige Meinung

Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung haben über 3.000 Resetera-User an der Umfrage teilgenommen, hier seht ihr die Ergebnisse:

(Quelle: Resetera, erstellt vom User astro.)

Auffällig ist, dass die Wenigsten das Kampfsystem für eine Katastrophe oder super gut erachten. Jedoch finden es deutlich mehr User furchtbar als großartig. Etwas weiter zur Mitte hin schlägt diese Tendenz um und es finden mehr Teilnehmer das Kampfsystem solide als schwach. Die meisten Nutzer allerdings, zum aktuellen Zeitpunkt 44 Prozent, finden sich in der Mitte ein und bekunden: Das Kampfsystem ist weder gut noch schlecht – es erfüllt seinen Zweck.

Hier seid ihr gefragt: Stimmt bei unserer Umfrage ab!

User, die mittlere Auswahl getroffen haben, sind wahrscheinlich solche, denen beim Spielen von The Witcher 3 viele andere Dinge wichtiger sind als das Kämpfen. So etwa die Dialoge und die Gestaltung der Spielwelt sowie die Handlung.

Das zeigt sich auch in den Kommentaren unter der Umfrage: Spieler, die das Kampfsystem okay finden, haben mal mehr und mal weniger Spaß daran, sehen es aber schlichtweg nicht als einen herausragenden Teil des Spiels. Manche User betonen, dass sie das taktische Vorbereiten von Ölen viel spannender finden als das bloße Draufschlagen im Kampf. Auch wird deutlich, dass viele Witcher-Fans die Gefechte im dritten Teil zumindest deutlich besser finden als noch in den Vorgängern. Kritischere Stimmen wiederum stören sich daran, dass das Kampfsystem in The Witcher 3 ihnen nicht die volle Kontrolle überlasse, da es zu hakelig sei und somit zu viel dem Glück überlassen sei.

Wir sind gespannt darauf, wie ihr wählt und darauf zu sehen, wie Meinungen der spieletipps-Community sich möglicherweise von denen in der Resetera-Community unterscheiden. Stimmt fleißig ab und begründet eure Entscheidungen in den Kommentaren!