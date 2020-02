Nintendo Switch | Erscheint im wunderschönen "Animal Crossing"-Design

Passend zum bevorstehenden Release von Animal Crossing: New Horizons wird Nintendo eine spezielle Nintendo Switch veröffentlichen. Das Design lässt so manches Fan-Herz höher schlagen.

Mit den hellen Pastellfarben würde diese Nintendo Switch selbst im Regal eine gute Figur machen.

Nicht mehr lange, dann geht es auf die Insel: In etwas mehr als einen Monat erscheint Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. Um den Release des langersehnten Spiels auch gebührend in den Mittelpunkt zu rücken, wird Nintendo zeitgleich eine Special Edition der Konsole veröffentlichen. Auf Twitter hat das japanische Unternehmen erste Schnappschüsse geteilt.

Eine Switch im Animal Crossing Look

Die spezielle Nintendo Switch glänzt in erster Linie mit hellen Farben. Das zeigt sich zum einen an den Joy-Con-Controllern in Mintgrün und Hellblau, die zugleich eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Ähnlich hübsch präsentiert sich die Docking-Station, die einen weißen Anstrich erhalten hat. Von vorne grüßen Tom Nook und seine Familie von einer Insel - ein wahrer Hingucker.

Auch die Rückseite ist im "Animal Crossing"-Design gehalten.

Auch die Rückseite der Nintendo Switch selbst hat ein Design-Upgrade spendiert bekommen. Zwar bleibt der Grundton weiterhin schwarz, aber es sind Schraffierungen einzelner Symbole aus dem "Animal Crossing"-Universum aufgetragen. Zudem gibt es eine spezielle Tragetasche, die allerdings separat verkauft wird.

Diese besondere Nintendo Switch wird wie Animal Crossing: New Horizons ab dem 20. März erhältlich sein. Im Paket ist neben der Konsole außerdem ein Download-Code für die Vollversion des Spiels enthalten. Einen Preis für den deutschen Markt hat Nintendo allerdings noch nicht verraten.

Im Spiel Animal Crossing: New Horizons selbst geht es dieses Mal auf eine Insel. Dort baut ihr euer idyllisches Leben auf, freundet euch mit anderen Inselbewohnern an, beschafft Nahrung, stellt Werkzeuge her und noch vieles mehr.