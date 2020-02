CoD: Modern Warfare | Gegner feiern Spieler dafür, dass er sie killt

Wer in Call of Duty: Modern Warfare eine äußerst coole Aktion hinlegt, postet sie als Video im Netz, um von der Community bewundert zu werden. Wie ein neues Fundstück auf reddit zeigt, ist es umso cooler, wenn selbst der Gegner beeindruckt ist - während er niederschmetternd verliert.

Knapp 40 Sekunden - Länger brauchte der CoD-Spieler nicht, um das gegnerische Team auszuschalten.

CoD - Modern Warfare: Spieler legt spektakuläre Killstreak hin

Den Clip hat der User Carnivul auf reddit hochgeladen und zeigt damit das Ende einer unglaublichen "6 vs 6"-Partie in Call of Duty: Modern Warfare. Obwohl die Situation an sich aussichtslos scheint, da der Rest seines Teams längst besiegt ist, kann ein Spieler das Match im Alleingang noch für sich entscheiden: mit einem kinoreifen Lauf, bei dem er fünf Gegner nur mit Messern ausschaltet.

Selbst das Verlierer-Team zeigt sich beeindruckt von dieser Leistung. Vor lauter Verwunderung kommen sie gar nicht dazu, die anderen rechtzeitig zu warnen. „Dieses Kind hat uns alle einfach gekillt“, fasst ein Spieler das Geschehen fassungslos zusammen. „Er hat uns einfach alle gekillt“, ergänzt er, nicht mehr sicher, ob es sich bei dem Spieler wirklich um ein "Kind" handelt. Den Clip haben wir euch hier eingebettet.

Das Netz zeigt sich begeistert von der Aktion der Ein-Mann-Armee und versieht das Video mit vielen Upvotes. Es kann sich problemlos in die Halle anderer großartiger Aktionen in Call of Duty einreihen - wie zum Beispiel einem Spieler in CoD: Black Ops 4, der eine Blackout-Runde nur mit einem Messer gewann oder einem in CoD: WW2, der nur durch Nahkampf die höchste Multiplayer-Stufe erreicht hat.

