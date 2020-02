Animal Crossing: New Horizons | Nintendo verändert etwas grundlegend - Fans könnten enttäuscht werden

Nintendo rührt vor dem Release von Animal Crossing: New Horizons noch einmal die Werbetrommel und veröffentlicht Informationen zum Gameplay. Diese werden wohl aber nicht alle Fans erfreuen.

Animal Crossing: New Horizons lässt euch nur einen Spielstand anlegen.

Nach einer Verschiebung des Releases von 2019 auf den 20. März 2020, soll es bald soweit sein: Animal Crossing: New Horizons, der neueste Teil der "Animal Crossing"-Reihe erscheint für Nintendos Hybridkonsole. Trailer und Plakate zum Spiel zeigen nicht nur eine, im Vergleich zum 2013 erschienenem Animal Crossing: New Leaf, aufgehübschte Grafik, sondern auch Gameplay-Neuerungen. So wird es auf der Insel zum Beispiel ein komplett neues Crafting-System geben, durch welches man sich seine eigenen Werkzeuge und Möbel zusammenschustern kann.

Auch neu sind Pfade, mit denen man Wege gestalten kann, sowie die Möglichkeit Möbel zum ersten Mal auch außerhalb der eigenen vier Wände zu platzieren. Das sind aber nicht die einzigen Neuerungen: auf Nintendos offizieller Seite zu Animal Crossing: New Horizons macht der japanische Spielehersteller nun Werbung mit dem neuen Multiplayer-Modus. Bis zu acht Spieler können sich auf die Insel einmieten und vier davon sogar gleichzeitig an einer Konsole spielen - eine Premiere für die Spielereihe. Jedes angelegte Profil auf der Switch berechtigt zum Erstellen eines Charakters im selben Spiel. Toll für alle, die gerne mit ihren Liebsten zusammen spielen. Doch nicht alle Fans sind begeistert von dieser Entscheidung: Es gibt nämlich nur eine Insel pro Switch.

Nintendo "zwingt" zum Multiplayer

Die Konsole ist also die Insel. Spieler, die sich ihre Heimkonsole teilen, teilen sich somit auch ihren Speicherstand. In der Vergangenheit gab es bei Switch-Spielen immer die Möglichkeit, mit neuen Profilen neue Speicherstände zu erstellen, selbst bei großen Spielen wie The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Animal Crossing: New Horizons bricht diese Tradition nun zum ersten Mal in der Geschichte der Nintendo Switch. Fans, die sich nicht nur einen Haushalt, sondern auch ein Exemplar der Familienkonsole teilen, werden sich ihre kleine Welt also nicht so individuell gestalten können wie gewohnt. Dass der kleine Bruder etwa ständig das fein säuberlich angelegte Blumenbeet zertrampelt oder die Mitbewohnerin unansehnliche Möbel an den Strand stellt, könnte zu unschönen Multiplayer-Erfahrungen führen. Der Kauf eines zweiten Exemplars vom Spiel ändert diesen Umstand leider nicht.

Zwar war es in der Vergangenheit in "Animal Crossing"-Spielen auch üblich, dass sich Spieler einen Speicherstand teilten. Dadurch, dass es bisher aber bei anderen Switch-Spielen die Regelung gab, individuelle Speicherstände für einzelne Spielerprofile zu erlauben, hofften viele Fans, dies würde auch in New Horizons funktionieren. Leider stellt es wohl aber das erste Switch-Spiel dar, in dem diese Möglichkeit nicht gegeben ist.

Wer sich seine Insel nicht teilen möchte, dem bleibt nur noch die Möglichkeit, sich eine zweite Konsole zuzulegen. Eine Nintendo Switch im Animal Crossing Design erscheint, auch im Bundle mit dem Spiel, am 20. März.