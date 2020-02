Madden 20 | "Super Bowl"-Star bricht jahrelangen Gaming-Fluch

Seit etlichen Jahren scheint ein Fluch auf den Cover-Stars von Madden NFL zu liegen: Eine Ablichtung auf dem Cover hatte immer eine schlechte Saison und auch meist eine Niederlage beim Super Bowl zur Folge. Dieser Fluch scheint mit Football-Spieler Patrick Mahomes endlich gebrochen.

Patrick Mahomes macht sich nichts aus Flüchen - der Cover Star gewinnt den Super Bowl, trotz schlechten Omens.

Madden NFL 20: Cover-Star Patrick Mahomes gewinnt Super Bowl

In einer Serie von 20 Jahren scheitern die Cover-Stars von Madden NFL daran, den in der Saison folgenden Super Bowl zu gewinnen. Wie Polygon berichtet, führt diese auffällige Statistik dazu, dass in der Community sogar von einem Fluch gesprochen wird.

Dieser Fluch scheint jetzt mit dem Quarterback der Kansas City Chiefs endlich gebrochen. Patrick Mahomes ist der diesjährige Cover-Star von Madden NFL 20 und auch frischer "Super Bowl"-Gewinner. Nicht nur, dass er den Fluch brechen konnte, er ist obendrein auch der erste Cover-Star, der den begehrten Titel des MVP (Most Valuable Player, zu Deutsch: Der wertvollste Spieler) einheimsen kann. So feiern auch Mitglieder der Community die Aufhebung des "Fluchs" und geben ihre Meinung zu diesem Triumph auf Twitter kund:

No Madden curse this year pic.twitter.com/MJ3pof3hq5 — Steve Noah (@Steve_OS) February 3, 2020

In der Vergangenheit der Madden-Cover-Stars, war es nur einem anderen Football-Spieler möglich, einen Super Bowl im selben Jahr seines Cover-Auftritts zu gewinnen. Der "New England Patriots"-Spieler Rob Gronkowski zierte im Jahr 2017 das Cover von Madden NFL. Er gewann mit seinem Team den Super Bowl, doch war er aufgrund einer Verletzung selber nicht daran beteiligt und verfolgte das Spektakel von der Seitenlinie. Auch er konnte also genau genommen nicht wirklich zum Brechen des Fluchs beitragen.

Patrick Mahomes kann den Fluch von Madden NFL 20 endlich unterbrechen. Bleibt zu hoffen, dass ihm in der kommenden Saison keine Verletzungen heimsuchen werden. Habt ihr von dem Cover-Fluch gewusst? Und habt ihr den Super Bowl verfolgt? Berichtet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.