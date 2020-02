Dark Souls 2 | Dank einem Fan sieht das Spiel noch viel schöner aus

Dark Souls entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der bekanntesten und beliebtesten Rollenspiel-Franchises der Welt. Kein Wunder, so denkt man sofort an weite, mystische Landschaften und an eine aufregende Geschichte. From Software hat also gute Arbeit geleistet. Doch ein Modder hat es geschafft, der Welt von Dark Souls 2 noch ein wenig mehr Leben einzuhauchen.

Dark Souls 2 wird dank einer Mod noch viel schöner.

Dark Souls 2 ist der direkte Nachfolger des ersten Teils, spielt aber viele Tausend Jahre nach den Ereignissen seines Vorgängers. Mit Scholar of the First Sin erhielt der Titel dann ein großes Update, das weitere Charaktere in das Spiel brachte. Das Game wurde größer, weitere Herausforderungen kamen hinzu und die Grafik rundete das ganze Vergnügen ab.

Ab und an finden sich in der Community aber Personen, die bereits tolle Spiele doch noch ein wenig besser machen können. So zum Beispiel Stayd, der es mit viel Arbeit und Geduld schaffte, der weiten Welt von Dark Souls 2 ein wenig mehr Schönheit zu verleihen.

Dark Souls 2: Eine Mod verbessert das Aussehen

Another quick comparison, this time Heide's Tower of Flame. Easily the brightest level in the game now, followed closely by Dragon Shrine.

I just love the look of this place.

(Before <> After) pic.twitter.com/d74gnkLdEf — Stayd (@Stayd3D) January 20, 2020

Adjusted exposure in Heide's based on feedback, still grossly incandescent but hopefully more balanced.

Thoughts? pic.twitter.com/qt46E0XIHj — Stayd (@Stayd3D) January 20, 2020

Finally another comparison, this time Shaded Woods. Took quite a while to get just this one spot presentable, as this area is one of the roughest in the game.

Of particular note is the addition of more ruins, foliage, and a gap in the trees to frame the Shrine of Winter. pic.twitter.com/QUKqzFg3EP — Stayd (@Stayd3D) February 1, 2020

Wie viel Arbeit Stayd in die Bearbeitung steckt, ist nicht bekannt, allerdings gab er über Twitter an, dass er das ganze Spiel bearbeiten und die Mod gegebenenfalls über Nexus kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung stellen wird. Seine Fortschritte zeigt er regelmäßig stolz auf seinem Twitter-Account. Wer ihm bei der Arbeit zusehen möchte, kann seine veröffentlichten Videos auf Twitch anschauen.

Er schreckt weder vor schwierigen Lichtverhältnissen noch vor grundlegenden Änderungen der Map zurück und die veröffentlichten Vorher-nachher-Ergebnisse zeigen, dass seine Entscheidung genau richtig ist. Sein neuester Vergleich zeigt Shaded Woods. Es hat ihn wohl ordentlich Zeit gekostet, den Ort präsentabel zu machen, da es einer der rauesten im Spiel ist. Gelohnt hat es sich auf jeden Fall, oder was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.