Hammer-Handyvertrag | Samsung S10, Xbox One X und 2 Spiele mit 200 Euro effektivem Gewinn

MediaMarkt hat nur heute ein sehr empfehlenswertes Handyvertrags-Angebot für euch. Zusammen mit einem ohnehin schon günstigen Tarif im Vodafone-Netz gibt es das Samsung Galaxy S10, eine Xbox One X und 2 Spiele: Star Wars Jedi: Fallen Order und Madden NFL 20. Allein mit der Hardware macht ihr rechnerisch über 200 Euro Gewinn.

Gibt es einen Handyvertrag speziell für Gamer? Nein, aber dieser kommt dem schon sehr nahe. Anlässlich des Superbowls könnt ihr ausschließlich heute ein Spitzen-Angebot in der MediaMarkt-Tarifwelt wahrnehmen, mit dem ihr allein bei der Hardware schon Gewinn macht – und zwar üppig! Hier gibt's alles, was ihr wissen müsst.

Der Vertrag: Vertragspartner ist mobilcom-debitel, enthalten sind 6 GB LTE-Datenvolumen mit maximal 50 MBit/s Maximalgeschwindigkeit und eine Telefon-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze und das deutsche Festnetz, alles im Vodafone-Netz. Als Goodie gibt es Zugang zur freenet-Hotspot-Flat, mit der man auch unterwegs an vielen Orten WLAN nutzen kann. Dafür ist keine SMS-Flat enthalten, pro Kurznachricht werden 0,19 Euro fällig. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Die Konsole: Die Xbox One X ist die derzeit leistungsfähigste Konsole. Soll heißen: Multiplattform-Titel sehen hier in der Regel am besten aus. Alleinstellungsmerkmal ist auch das Laufwerk: Anders als bei der Konkurrenz von Sony kann man mit der Xbox auch 4K-Blu-Rays abspielen. Für manche ein weiterer Bonus: Der Xbox Game Pass Ultimate liefert im Abo Zugriff auf hunderte Spiele, darunter neben Indie-Perlen und Triple-A-Games (The Witcher 3, GTA V) auch Exklusivtitel aus der Gears-, Forza- und Halo-Reihe. Ein Probemonat ist mit dabei, bei Microsoft kann man für 1 Euro einmalig 3 weitere Monate hinzubuchen.

Die Spiele: Star Wars – Jedi: Fallen Order ist EAs Rückkehr zu alter Stärke. Ein Singleplayer-Soulslike im Krieg-der-Sterne-Kosmos, das unisono hervorragende Wertungen eingefahren hat, etwa 92 % im Spieletipps-Test. Madden NFL ist ein ebenfalls gelungenes Spiel. EAs aktuelle American-Football-Simulation stellt vor allem Fans des Genres zufrieden und glänzt neben taktischer Tiefe durch die hervorragende Präsentation. Die Kollegen von GIGA bewerten Madden NFL 20 im Test mit 80 %.

Die Kosten: Pro Monat bezahlt man für das Vertragsbundle faire 26,99 Euro. Zu Vertragsbeginn werden einmalig 44,94 Euro fällig (Anschlussgebühr + Gerätezuzahlung + Versandkosten). Über die Mindestvertragslaufzeit hat man also Gesamtkosten von 692,70 Euro.