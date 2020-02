Gamer vs. Impfgegner | YouTuber macht sich mit Zombie-Spiel über Impfgegner lustig

Seit langer Zeit macht eine kleine, aber dafür laute Gruppe in regelmäßigen Abständen auf sich aufmerksam: Die Impfgegner. Die Ablehnung medizinischer Präventionsmaßnahmen wirkt auf die meisten Menschen unverständlich und absurd. Für einen Gaming-YouTuber so absurd, dass er ein lustig-morbides Video mit The Walking Dead erstellt hat, in dem er Impfgegner auf den Arm nimmt.

In The Walking Dead: Saints & Sinners müsst ihr euch Massen an Zombies stellen - natürlich nicht ohne das entsprechende Equipment, um die Wiedergänger zu erledigen.

In dem VR-Spiel The Walking Dead: Saints & Sinners müsst ihr euch durch die Welt des aus der Serie bekannten Zombie-Fanchises schlagen und dabei Untote aus dem Weg räumen. Also Menschen, die aufgrund einer Infektion zu lebenden Leichen geworden sind. Der Gaming-YouTuber RowdyVR hat sich während Aufnahmen des Spiels etwas mitreißen lassen und die ihn anfallenden Horden von Untoten zum Anlass, sich über Impfgegner lustig zu machen.

"Impfgegner haben eine ansteckende Lache."

Dabei wird RowdyVR auf morbide Weise äußerst kreativ. Die Zombies seien Impfgegner, die einfach nicht hören wollten. Einen packt er mit einer Hand, während er ihm mit dem Messer den Unterkiefer hoch und runter drückt, damit es aussieht, als spreche er. Der fiktive Dialog: "Impfungen sind doch gar nicht nötig. Was haben Leute denn früher ohne Impfungen gemacht?", "Sie sind gestorben, Karen. Sie sind gestorben!"

Die Zusammenschnitte des Videos, in dem RowdyVR überwiegend weiteren Zombies den Garaus macht, sind gespickt mit weiteren Witzen, lustigen Sequenzen und sogar kurzen Gesangseinlagen des YouTubers, welcher sich die Möglichkeiten des VR-Spiels zur homoristischen Untermalung seines Videos zu Nutze macht.

Das Video erhält gerade viel Aufmerksamkeit, da ein Reddit-Nutzer einen kurzen Clip daraus als GIF geteilt hat, um seine Haltung gegenüber Impfgegnern zum Ausdruck zu bringen. In den Kommentaren verlinkte ein anderer User die Quelle das GIFs und so strömen die Reddit-Nutzer bei RowdyVR herein. Ganz zur Freude des YouTubers: Auf die vielen Kommentare unter seinem Video von Menschen, die bekunden, ihn über Reddit entdeckt zu haben und das Video amüsant zu finden, reagiert er mit einem freundlichen Gruß an die Nutzer der Plattform.