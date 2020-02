Die Sims | So oft hattet ihr Sex in den letzten 20 Jahren

Die Sims werden 20 Jahre alt! Zur Feier des Tages hat EA interessante Statistiken zu eurem Spielerverhalten veröffentlicht. Diese verraten nicht nur, wie viele Sims erstellt worden sind, sondern auch wie oft sie Sex hatten.

20 Jahre Lebenssimulation: Die Sims-Reihe umfasst 4 Basisspiele und 75 Erweiterungen.

Die Sims: Sex, Vampire und andere Statistiken veröffentlicht

Am 4. Februar 2000 erschien Die Sims für den PC in Nordamerika und legte damit den Grundstein für den berühmtesten Lebenssimulator aller Zeiten. Heute, 20 Jahre später, begeistert die Reihe Millionen von Spielern, die im aktuellen Teil Die Sims 4 immer noch munter Familien gründen, Karrieleitern emporsteigen, mit Haustieren herumtollen - oder sich an Magie versuchen.

Zum Jubiläum hat Publisher EA mithilfe von In-Game-Telemetrie das gesamte Treiben im Sims-Universum ausgewertet und als Statistik auf der offiziellen "Die Sims 4"-Homepage veröffentlicht. Im Folgenden haben wir euch die spannenden Zahlen einmal aufgelistet:

4 Basisspiele und 75 Erweiterungen

1,6 Milliarden erstellte Sims

darunter 6,9 Millionen Vampire, 1 Million Meerjungfrauen und 217.000 Aliens

1,3 Milliarden Techtelmechtel

575 Millionen Sim-Haushalte

37 Millionen Sim-Hochzeiten

173.000 Sim-Kleinkinder

65 Millionen Stunden in der Gallerie (im Menü, in dem ihr Inhalte mit der Community teilen könnt)

darin 41 Millionen Uploads und 825 Millionen Downloads

Die Statistik vermittelt - auch wenn viele Daten fehlen, wie beispielsweise die Todes- oder Cheatrate - ein aussagekräftiges Bild von der Sims-Community. Einer Community, die Vampire cooler als Aliens findet, fast so oft Sex hatte, wie es Sims gibt und dennoch nur in den seltensten Fällen heiratet oder Kinder bekommt.

Was sagt ihr zu den Zahlen? Welche Statistiken hätten euch noch interessiert? Mal abgesehen davon, wie oft Sims in einem Pool etrunken sind. Spielt ihr schon seit 20 Jahren Die Sims oder seid ihr erst irgendwann dazugestoßen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.