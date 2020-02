Batman | Neues Game soll Reboot sein und dieses Jahr erscheinen

Wohin geht die Reise von Batman? Neue Gerüchte sprechen davon, dass keine Fortsetzung zur Arkham-Reihe geplant ist. Stattdessen soll das nächste Spiel ein Reboot der Reihe darstellen.

Möglicherweise war Batman: Arkham Knight tatsächlich das Schlusslicht für die Arkham-Reihe von Entwickler Rocksteady.

Wie geht es für den dunklen Rächer digital weiter? Entwickler WB Montreal hat in den vergangenen Monaten bereits mehr als einmal darauf hingewiesen, dass Batman vor seiner Rückkehr steht. Trotzdem hält sich das Studio mit offiziellen Informationen zurück. Ein neues Gerücht spricht nun davon, dass es sich bei der geplanten Neuankündigung nicht um einen Nachfolger zu Batman: Arkham Knight handeln soll.

Batman-Reboot: Ein Neustart für Batman

Laut einem Bericht der Webseite Geeks WorldWide, die sich auf eine nicht näher genannte Quelle beruft, wird das nächste Batman-Spiel ein Reboot. Zuvor sei zwar geplant gewesen, die Arkham-Reihe mithilfe von Damian Wayne, den Sohn von Bruce Wayne, fortzusetzen, allerdings wurde die Entwicklung eingestellt. Nachdem auch andere Ideen intern gescheitert sind, habe sich das Team angeblich zu einem Neuanfang entschieden, der fernab des Arkham-Universums angesiedelt sein soll.

Das neue Batman-Spiel soll gemäß dieser Informationen den Court of Owl, ein Geheimbund, der so seine Probleme mit Batman hat, in den Fokus rücken. Darüber hinaus sollen mehrere Mitglieder der Bat-Familie spielbar sein, und ein Koop-Modus sei ebenso mit an Bord. Der geplante Veröffentlichungstermin ist laut der Quelle für den Herbst 2020 vorgesehen.

Der Reboot von Batman, so heißt es in dem Bericht weiter, soll zu guter Letzt ein DC-Spiele-Universum einläuten. Kurz nach Batman soll ein entsprechendes Next-Gen-Spiel von den Rocksteady Studios folgen, den Machern der Arkham-Trilogie. Selbst mit Superman soll sich ein neues Projekt in Arbeit befinden, aber die Details dazu seien sehr nebulös.

Publisher Warner Bros. und WB Montreal haben sich zu den Gerüchten nicht geäußert. Dass ein neues Batman-Spiel in naher Zukunft bevorsteht, scheint aber so gut wie sicher zu sein. Die Frage ist lediglich, wann die Studios den Schleier des Geheimnisses lüften werden.