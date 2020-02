Ein Videospielentwickler und ehemaliger Journalist plaudert jetzt aus dem Nähkästchen und verrät, woher die Namen von Banjo und Kazooie stammen. Die Familie des ehemaligen Nintendo-Präsidenten Hiroshi Yamauchi spielt dabei eine wichtige Rolle.

Das beliebte Kultspiel Banjo-Kazooie hat viele Fans - aber woher stammen die Namen des bekannten Duos?

Wie Andy Robinson in seinem Blog auf Videogameschronicle berichtet, habe er auf einer Japan-Tour in netten Kneipengesprächen erfahren, dass die wahren Namensvetter von Banjoo und Kazooie aus der Familie des ehemaligen Nintendo-Präsidenten Hiroshi Yamauchi stammen sollen.

Yamauchis Sohn trägt den Namen Banjo Yamauchi und sein Enkelsohn heißt Katsuhito Yamauchi, dessen Kurzform Katsuhi ist. Kombiniert man diese beiden Namen ist das Wortkonstrukt Banjo-Kazooie geschaffen. Und dieser Umstand ist kein Zufall, wie sich Robinson auf Twitter kürzlich durch die damaligen Spieleentwickler bestätigen ließ:

The Banjo part is true, not so sure about the Kazooie one though!