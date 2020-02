Pokémon Schwert & Schild | Diese 2 neuen Gigadynamax-Monster könnt ihr bald schnappen

Spieler von Pokémon Schwert & Schild haben bald die Möglichkeit, zwei neue Gigadynamax-Formen zu schnappen. Wir zeigen euch die Riesenmonster und sagen euch, wie ihr sie bekommen könnt.

Schnappt sie euch alle! Wir zeigen euch, wie.

Bei den neuen Gigadynamax-Pokémon für Schwert & Schild handelt es sich um alternative Formen von Riffex. Das teilt The Pokémon Company in einer Pressemeldung und mit einem Trailer mit. Das Gift-Elektro-Pokémon gibt es in der Schwert-Edition als Hoch-Form und in der Schild-Edition als Tief-Form. Beide bekommen jeweils eine Gigadynamax-Variante, die ihr bald in eure Sammlung aufnehmen könnt.

Das neue Gigadynamax-Pokémon seht ihr im japanischen Trailer:

Schwert & Schild: Gigadynamax-Riffex bekommen

Um es zu bekommen, müsst ihr in der Zeit vom 8. Februar bis zum 9. März an den neuen Dyna-Raids in der Naturzone teilnehmen. Um beide Varianten von Riffex zu bekommen, könnt ihr euch in den Raid eines Freundes oder einer Freundin einladen lassen, die die komplementäre Edition von Pokémon Schwert & Schild besitzt. Auf dem YouTube-Channel Pokétips wird das noch etwas ausführlicher gezeigt.

Neben dieser Ankündigung hat die Pokémon Company übrigens kürzlich bekanntgegeben, dass im Rahmen des Pokémon Days am 27. Februar ein neues Mystisches Pokémon enthüllt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden darüber, welches es ist.

Freut ihr euch auf das neue Pokémon? Und wenn ja, habt ihr vor, euch beide Versionen zu schnappen oder begnügt ihr euch mit einer? Schreibt es uns in die Kommentare!