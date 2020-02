In letzter Zeit ist es um Atomic Heart ruhig geworden. Nun meldet sich der russische Entwickler Mundfish mit einem neuen Trailer zurück, der es wieder einmal in sich hat.

Auch solche Gebilde erwarten euch in der Welt von Atomic Heart.

Vor über einem Jahr hat das russische Entwicklerstudio Mundfish für Aufsehen gesorgt. Ein erster, ausführlicher Gameplay-Trailer zum Spiel Atomic Heart hat mitunter bei Bioshock-Fans offene Türen eingerannt. Eine geheimnisvolle Anlage, die im Inneren kaum skurriler und steriler wirken könnte, in einer Sowjetunion aus einem Paralleluniversum ,hat einen gewissen Charme versprüht, welcher an die besagte Reihe von Entwickler Irrational Games erinnert. Seitdem ist es um den Shooter allerdings ein wenig ruhig geworden - bis jetzt.

Atomic Heart bleibt im neuen Trailer seltsam

Über die englischsprachigen Kollegen von IGN hat Mundfish einen neuen Trailer veröffentlicht, der dem vorherigen Bild- und Videomaterial in nichts nachsteht. Eine hübsch anzusehende Spielwelt, ein riesiger, sich durch die Luft drehender Wurm aus Metall, merkwürdige Roboter-Feinde und Schleim, durch den ihr als Spieler sogar schwimmen könnt. Ehrlich gesagt: Das müsst ihr euch einmal selbst ansehen, denn Worte können es kaum zur Gänze beschreiben.

(Quelle: IGN, YouTube)

Am Ende des gerade einmal 48-Sekunden langen Videos erwartet euch sogar noch ein Baum, der ein wenig an die Peitschende Weide aus dem "Harry Potter"-Universum erinnert. Hier scheint jedoch kein Geheimgang im Inneren verborgen zu sein, sondern eher eine Art Herz? So ganz genau erschließt sich das nicht.

Eines lässt sich zumindest feststellen: Atomic Heart sieht weiterhin vielversprechend aus und könnte sich zum Geheimtipp mausern. Mit Details zur Story halten sich die Entwickler aber bislang noch bedeckt.

Könnt ihr Videospiel-Figuren von Krankheiten unterscheiden?

Einen Veröffentlichungstermin hat das Studio Mundfish bisher ebenso nicht verraten. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll Atomic Heart für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, sofern die Entwicklung nach Plan verläuft.