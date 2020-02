Steam | So viele Stunden habt ihr im letzten Jahr gezockt

Valve präsentiert euch mit dem "Year in Review"-Update die Erfolge, die die Steam-Community 2019 erzielt hat. In einigen Bereichen machte der "Half Life"-Entwickler sogar einen deutlichen Schritt nach vorne.

Fast 21 Milliarden Stunden hat die Steam-Community 2019 zusammen auf der Plattform verbracht.

Nachdem Sony euch bereits auf ähnliche Weise offenbarte wie viel Zeit ihr im Jahr 2019 an der Heimkonsole verbracht habt, legt Valve nun nach: Auch auf Steam scheinen die Nutzer massig Zeit verbracht zu haben, wie aus einem Blog-Post auf der Steam-Website hervorgeht. Ingesamt steckte die inzwischen auf 95 Millionen User angewachsene Community fast 21 Milliarden (!) Stunden Spielzeit in die auf der Plattform angebotenen Spiele.

Aber auch abseits dessen war das Jahr für den Launcher äußerst erfolgreich: Neue Spiele fanden bei Steam mehr Erfolg als noch 2018, die mittleren Einkommen bei kleinen Spielen stiegen und - zur Verwunderung mancher - war das vergangene Jahr, was die Spieleverkäufe anbelangt, sogar das erfolgreichste in der Geschichte von Steam. Daneben hat Valve zudem an der Bibliothek geschraubt: Nun könnt ihr eure Suche besser filtern und so einfacher genau das Spiel finden, nach dem ihr sucht.

Steam: Die Mehrspielerfunktion

Ebenfalls in dem "Year in Review"-Update zu finden ist Steam Remote Play. Der Streaming-Dienst der Plattform erlaubt euch - sofern ihr über eine stabile Internetleitung verfügt - Spiele auf eure mobilen Endgeräte streamen zu lassen und von dort aus zu zocken. Insgesamt wurde Steam Remote Play von 3,7 Millionen Steam-Nutzern verwendet. Auf das Multiplayer-Pendent, mit dessen Hilfe ihr lokale Mehrspieler-Spiele auch online mit Freunden spielen könnt - entfallen 2,3 Millionen Spieler.

Mit welchen Spielen habt ihr euch im vergangenen Jahr die Zeit auf Steam vertrieben? Und gibt es möglicherweise das eine oder andere Spiel aus dem vergangenen Jahr, das ihr noch nachholen wollt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!