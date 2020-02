Kingdom Come: Deliverance | Kontroverses Rollenspiel bald gratis im Epic Games Store

Das kontroverse Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance wird in Kürze gratis im Epic Games Store zu finden sein. Bis es so weit ist, könnt ihr euch noch zwei andere Spiele gratis herunterladen.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance gilt als ein stark umstrittenes Rollenspiel und hat damit für großen Wirbel gesorgt. Angefangen von den Rassismusvorwürfen, die den Release des Spiels überschatteten, bis hin zu dem endgültigen Produkt, das Diskussionen über seine Qualität auslöste. Manche Spieler schätzen den Umstand, dass es sich um ein RPG handele, das Strapazen des Alltags im Mittelalter spürbar mache, andere bemängelten, der Authentizitätsanspruch der Entwickler führe letztlich dazu, dass sich das Spiel zu sehr wie Arbeit anfühle. Solltet ihr neugierig auf das Spiel sein und erfahren wollen, zu welcher der beiden Fraktionen ihr euch eher zählt, kommt bald eine gute Gelegenheit.

Kingdom Come: Deliverance gratis im Epic Games Store

Denn wie Epic Games bekanntgab, wird Kingdom Come: Deliverance ab dem 13. Februar, also kommenden Donnerstag, gratis im Epic Games Store verfügbar sein. Um das Spiel starten zu können, müsst ihr euch den Epic Games Launcher auf den PC oder Mac laden. Das Spiel könnt ihr direkt über den Launcher oder über die Website des Epic Games Store beziehen.

Epic Games Store: Die Gratis-Spiele der Woche

Bis es soweit ist, könnt ihr euch seit gestern die beiden Brettspieladaptionen Carcasonne sowie Ticket to Ride gratis herunterladen. Ab Donnerstag nächster Woche wird das Angebot an Gratis-Spielen dann automatisch umgestellt.

In welche Gaming-Welt gehört ihr?

Seid ihr unter denen, die sich für Rollenspiele mit Realismusanspruch begeistern können und Kingdom Come: Deliverance bisher noch nicht gespielt haben? Dann könnte nächste Woche ja eine gute Gelegenheit für euch gekommen sein.